SANGUE LATINO

Foliões se vestem de Ney Matogrosso no carnaval de BH

Regente de chão do bloco Lavô, Tá Novo!, Maycon Felipe Amaral exalta a importância do cantor para a cultura brasileira

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
17/02/2026 19:26 - atualizado em 17/02/2026 20:12

Maycon Felipe Amaral homenageou Ney Matogrosso
Maycon Felipe Amaral homenageou Ney Matogrosso crédito: Ramon Lisboa/EM/ D.A. Press

Neste ano, muitos foliões decidiram usar suas fantasias para expressar sua latinidade no carnaval de BH. Enquanto alguns escolheram looks com as cores do Brasil, outros optaram por figurinos do cantor Ney Matogrosso. É o caso de Maycon Felipe Amaral, regente de chão do bloco Lavô, Tá Novo!, que se apresentou na tarde desta terça-feira (17/2), na Avenida dos Andradas, na Região Leste.

“A ideia do bloco neste ano era trazer referências dos nossos artistas preferidos. Eu, como bom brasileiro, adoro música brasileira. O Ney, além de ser uma figura icônica, levanta a bandeira LGBT+, então nada mais justo do que homenagear esse grande artista”, explica Amaral.

Gabriella Gonzaga, que também utilizava um chapéu com uma flor e trajava uma calça de vaqueiro em referência à Ney, citou a cinebiografia “Homem com H” (2025) como fundamental para quem anseia conhecer a história do cantor.

“Ele é uma inspiração para nossa música, nossa cultura, nossa brasilidade. Não tinha como não ser Ney Matogrosso”, afirma.

Além de curtir as músicas executadas pelo bloco, Gabriella conta que esteve presente na Andradas para prestigiar dois amigos que participam como backing vocals no trio. “Vim apoiar meus amigos, o bloco e o carnaval de rua.”

