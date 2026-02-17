Assine
Carnaval de BH

Bartucada levanta público na Avenida Brasil com ritmos brasileiros

Bloco desfila nesta terça (17/2) e foliões curtem sucessos do axé, rock, samba e pop ao longo do cortejo

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/02/2026 18:47

A Bartucada passa por sucessos do axé, funk, rock, MPB, forró, pagode, samba, sertanejo e pop ao longo do cortejo
Bartucada desfila sucessos do axé, funk, rock, MPB, forró, pagode, samba, sertanejo e pop ao longo do cortejo na Avenida Brasil crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A Press

O Bartucada se apresenta nesta terça-feira (17/2), na Avenida Brasil, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, com repertório que transita por diferentes gêneros musicais no último dia do carnaval. 

O bloco desfila sucessos do axé, funk, rock, MPB, forró, pagode, samba, sertanejo e pop ao longo do cortejo.



O bancário Vitor Noronha, de 30 anos, enfrentou cerca de oito horas de viagem desde Teófilo Otoni, no Vale do Rio Doce, para participar da folia na capital e do Bartucada. 

Este é o terceiro ano de carnaval na capital mineira. Hospedado no Bairro Concórdia, ele acompanhou os blocos durante os últimos dias em grupo. “Achei esse ano melhor, me estruturei melhor. Andei com uma turma de 13 pessoas, de alto astral”, relatou.


Sobre o bloco

Fundada em Diamantina durante o carnaval de 1972, o Bartucada é considerado pioneiro no formato de bateria que mistura diferentes gêneros ao samba e suas variações. Em 2024, tornou-se o primeiro bloco carbono neutro do Brasil, com certificação da ONU, e já realizou mais de 2 mil apresentações pelo país ao longo de mais de cinco décadas.

Com formação semelhante à de escolas de samba, a bateria reúne mulheres, homens, pessoas LGBTQIA+, idosos e pessoas com deficiência, distribuídos entre instrumentos como surdo, caixa, repique, tamborim, reco-reco e agogô, além de guitarra, baixo, metais e vocalistas.

Em 2025, o desfile reuniu mais de 350 mil foliões. Em 2026, a proposta foi manter um cortejo sustentável, com ações de responsabilidade social e interação com o público.

