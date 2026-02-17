Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL 2026

Baianeiros levam axé à Avenida Amazonas, no Centro de BH

Bloco iniciou apresentação nesta terça (17/2), após atraso, e foliões relataram falta de banheiros na região

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/02/2026 16:11 - atualizado em 17/02/2026 16:30

compartilhe

SIGA
x
Praça Sete ocupada no show do Baianeiros
Praça Sete ocupada no show do Baianeiros crédito: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press

O bloco Baianeiros inicia com atraso a apresentação na tarde desta terça-feira (17/2), na Avenida Amazonas, ao lado da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte (MG). A saída demorou mais de uma hora para começar. Durante a espera, foliões acompanharam o som do bloco "Funk You", que se apresentava a cerca de um quarteirão do local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O público ocupou trechos da avenida antes e depois do “pirulito” da Praça Sete. A via sonorizada funcionava ao longo do percurso, permitindo que o som fosse ouvido mesmo a distância. Ambulantes também se concentravam em grande número na região.

Leia Mais

O repertório de axé conduz a animação do público, que canta e pula durante o desfile, enquanto o trio elétrico avançava pela avenida.

Entre as principais reclamações de foliões estava a quantidade reduzida de banheiros químicos para o porte da Amazonas e o tamanho do bloco. O policiamento era visível em diferentes pontos da região.

Leia Mais

Por causa do forte calor na tarde desta terç-feira, o Bloco Baianeiros joga água no público para amenizar a sensação térmica. A cada pausa o público grita: “água, água” e os foliões se divertem com o momento.

Foliões enfrentam clima quente nesta terça-feira (17/2)
Foliões enfrentam clima quente nesta terça-feira (17/2) Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press
 

Sobre o bloco

Criado em 2015, o Baianeiros completou dez anos em 2025 e tem como líderes os músicos Danniel Maestri e Lelo Lobão. O grupo mistura axé com outros ritmos e se apresenta em diferentes cidades do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2025, gravou um DVD comemorativo nas ruas do Bairro Castelo, onde o bloco começou. Para 2026, a organização prevê novidades na programação.

Tópicos relacionados:

baianeiros belo-horizonte carnaval-2026 praca-sete

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay