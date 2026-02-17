NO CORAÇÃO DE BH
Praça Sete 'treme' ao som do axé dos Baianeiros
Multidão curte o bloco nesta terça-feira (17/2), no Centro da capital mineira
Praça Sete ocupada no show do Baianeiros Foto: Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press
