Concurso de dança agita foliões durante desfile do Bloco Funk You

Se o funknejo colocou o público para cantar, foi o passinho que transformou a avenida em pista de dança. Durante o desfile do Bloco Funk You, nesta terça-feira (17/2), a Ala do Passinho ganhou destaque e levou coreografias afiadas para o meio do cortejo, arrancando aplausos e colocando os dançarinos no centro da festa.



Em um dos momentos do cortejo, foi realizado o concurso de dança com participantes previamente selecionados. A disputa levou o público ao delírio e reforçou o clima de baile a céu aberto.



E o som não parou. Enquanto a banda recarregava as energias, um DJ assumiu o comando do bailão na Praça Sete. Do funknejo ao funk melody, a pista seguiu viva até o fim, consolidando a mistura de ritmos como marca do desfile.



Pista de dança animou o bloco até o fim Quéren Hapuque/ EM/ D.A Press

O Passinho de BH, também conhecido como Passinho Malado, nasceu na capital mineira e carrega no nome uma gíria local: “malado” é aquilo que é muito bom, muito estiloso. Inspirado nos bailes charme dos anos 1980, o estilo combina leveza, rapidez nos pés e improviso, criando uma identidade própria dentro do universo do funk.