Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL EM BH

Concurso de dança agita foliões durante desfile do Bloco Funk You

Ala de dança conduziu disputa no meio do cortejo que aconteceu nesta terça-feira (17/2), promovendo um verdadeiro baile na Praça Sete, no Centro de BH

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
17/02/2026 14:31

compartilhe

SIGA
x
Ala do passinho foi destaque do bloco Funk You, realizado nesta terça-feira (17/2)
Ala do Passinho foi um dos destaque do bloco Funk You, realizado nesta terça-feira (17/2), no Centro da capital crédito: Quéren Hapuque/ EM/ D.A Press

Se o funknejo colocou o público para cantar, foi o passinho que transformou a avenida em pista de dança. Durante o desfile do Bloco Funk You, nesta terça-feira (17/2), a Ala do Passinho ganhou destaque e levou coreografias afiadas para o meio do cortejo, arrancando aplausos e colocando os dançarinos no centro da festa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Em um dos momentos do cortejo, foi realizado o concurso de dança com participantes previamente selecionados. A disputa levou o público ao delírio e reforçou o clima de baile a céu aberto.

E o som não parou. Enquanto a banda recarregava as energias, um DJ assumiu o comando do bailão na Praça Sete. Do funknejo ao funk melody, a pista seguiu viva até o fim, consolidando a mistura de ritmos como marca do desfile.

Pista de dança animou o bloco até o fim
Pista de dança animou o bloco até o fim Quéren Hapuque/ EM/ D.A Press

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Passinho de BH, também conhecido como Passinho Malado, nasceu na capital mineira e carrega no nome uma gíria local: “malado” é aquilo que é muito bom, muito estiloso. Inspirado nos bailes charme dos anos 1980, o estilo combina leveza, rapidez nos pés e improviso, criando uma identidade própria dentro do universo do funk.

Tópicos relacionados:

bloco carnavaldebh desfile funk programacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay