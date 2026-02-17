Assine
CARNAVAL BH 2026

BH: Funknejo toma Avenida Amazonas e berrante dá o tom da mistura

Sob sol forte, som que une sertanejo e batidão coloca foliões em êxtase e reforça a diversidade da folia na capital

17/02/2026 13:23

Carnaval de BH: Funk You anima foliões com funknejo
Carnaval de BH: Funk You anima foliões com funknejo crédito: Quéren Hapuque/EM/D.A Press

Sob um sol escaldante nesta terça-feira de carnaval, milhares de pessoas vibraram ao som de hits que atravessam gerações e estilos na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Em meio à festa, já em êxtase, o som de um berrante deu o pontapé inicial para o funknejo, arrancando gritos do público e anunciando a fusão que marcaria o desfile.

No repertório, sucessos como “Suíte 14”, de Henrique & Diego, além de músicas de Ana Castela, Mari Fernandez e Nattan, fizeram o público cantar em coro.

Vestidos com chapéu, bota e camisa xadrez, muitos foliões apostaram no visual que mistura o estilo boiadeira com a alma funkeira. O sertanejo teve espaço garantido na avenida, mas em diálogo direto com o batidão. O repertório passeou pelo funk melody, pelos clássicos que marcaram época e pelos sucessos atuais que dominam rádios e plataformas de streaming.

Embora o berrante tenha seu momento simbólico, os fãs mais antigos puderam ficar tranquilos: a essência do funk segue intacta. A proposta é justamente ampliar as fronteiras do gênero sem descaracterizá-lo, promovendo uma viagem pela história do ritmo que nasceu nas periferias e conquistou o país.

O chamado funknejo é um híbrido musical que une elementos do funk, como batidas eletrônicas, estética de baile e linguagem urbana, com a música sertaneja, marcada por melodias mais cantadas e temas românticos ou de ostentação ligados ao universo do interior. A mistura, que poderia soar improvável, funciona na prática. Produtores e artistas combinam levadas e timbres dos dois estilos para criar faixas pensadas para pista, rádio e streaming, muitas delas transformadas em hits.

Essa fusão dialoga diretamente com a proposta do Bloco Funk You. Fundado em dezembro de 2016 por um grupo de amigos, o bloco nasceu com a ideia de ocupar o carnaval de rua de Belo Horizonte com uma identidade pouco comum à época: um repertório 100% dedicado ao funk, conduzido com bateria e linguagem de escola de samba.


Entre os foliões estavam as amigas Maria Castro e Julianda Andrade, que vieram de Teófilo Otoni especialmente para aproveitar o carnaval de BH. Declaradamente fãs de sertanejo, elas disseram ter se surpreendido com a proposta.

“É diferente de tudo que a gente já viu. A gente ama sertanejo, mas essa mistura com funk deixa tudo mais animado”, contou Maria. Julianda completou dizendo que a energia da avenida tornou a experiência ainda mais especial.

Ao longo dos 10 anos do bloco, o Funk You se consolidou como um dos nomes mais reconhecidos da folia na capital mineira. O bloco ajudou a impulsionar o crescimento do carnaval de BH, ampliando a diversidade sonora dos desfiles e reforçando o funk como expressão cultural legítima dentro da maior celebração popular da cidade.

