Bloco atrai multidão com sucessos dos anos 90
Lavô, Tá Novo! desfilou nesta terça-feira (17/2), na Andradas; tema "Da rádio ao MP3" sacudiu a avenida com sucessos como 'Olha a onda' e 'O amor e o poder'
Ao som de sucessos dos anos 1990 e início dos anos 2000, o bloco Lavô, Tá Novo! levou uma multidão à via sonorizada Andradas, na tarde desta terça-feira (17/2). O sol resolveu ajudar os foliões e deu uma trégua, dando espaço para um céu nublado, mas sem chuva.
Com o tema “Da rádio ao MP3”, o cortejo relembrou hits como "Ragatanga", "Olha a onda" e "O amor e o poder". Na avenida, o público acompanhou o trio cantando e dançando coreografias conhecidas.
Quando tocou “Inesquecível”, de Sandy & Junior, o público fez coro, levando a avenida a um clima de romance e nostalgia. Ao final da canção, a vocalista declarou: “Que lindo! Foi de arrepiar”.
A decoração do trio seguiu a temática saudosista, com imagens de aparelhos de MP3 e som antigo, fita cassete, CDs e walkman.