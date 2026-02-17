Assine
CARNAVAL EM BH

Bloco atrai multidão com sucessos dos anos 90

Lavô, Tá Novo! desfilou nesta terça-feira (17/2), na Andradas; tema "Da rádio ao MP3" sacudiu a avenida com sucessos como 'Olha a onda' e 'O amor e o poder'

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
17/02/2026 17:37

Bloco Lavô, Tá Novo! agita a Região Leste de BH
Ao som de hits como "Ragatanga", bloco Lavô, Tá Novo! agita a Região Leste de BH na tarde desta terça-feira (17/2) crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press

Ao som de sucessos dos anos 1990 e início dos anos 2000, o bloco Lavô, Tá Novo! levou uma multidão à via sonorizada Andradas, na tarde desta terça-feira (17/2). O sol resolveu ajudar os foliões e deu uma trégua, dando espaço para um céu nublado, mas sem chuva.

Com o tema “Da rádio ao MP3”, o cortejo relembrou hits como "Ragatanga", "Olha a onda" e "O amor e o poder". Na avenida, o público acompanhou o trio cantando e dançando coreografias conhecidas.

Quando tocou “Inesquecível”, de Sandy & Junior, o público fez coro, levando a avenida a um clima de romance e nostalgia. Ao final da canção, a vocalista declarou: “Que lindo! Foi de arrepiar”.

A decoração do trio seguiu a temática saudosista, com imagens de aparelhos de MP3 e som antigo, fita cassete, CDs e walkman.

