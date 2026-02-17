Baianeiros ‘tremem’ Praça Sete com show de axé no Centro de BH

O bloco Baianeiros se apresenta na tarde desta terça-feira (17/2) na Avenida Amazonas, na região da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte (MG). O show começou mais de uma hora depois do horário previsto.

Com repertório marcado por sucessos do axé, como músicas popularizadas por Chiclete com Banana, o público acompanha a apresentação cantando e dançando ao redor do trio elétrico.

Apesar da grande concentração de pessoas, a organização do desfile está tranquila, sem registros de confusão nas cordas ou na movimentação do público.

O calor intenso marcou a tarde na capital mineira. Para amenizar o mormaço, foliões buscavam sombra sob árvores ao longo da avenida enquanto acompanhavam o bloco.

Por causa do forte calor na tarde desta terç-feira, o Bloco Baianeiros joga água no público para amenizar a sensação térmica. A cada pausa o público grita: “água, água” e os foliões se divertem com o momento.

Foliões enfrentam clima quente nesta terça-feira (17/2) Wellington Barbosa/ EM/ D.A Press

Sobre o bloco



Criado em 2015, o Baianeiros completou dez anos em 2025 e tem como líderes os músicos Danniel Maestri e Lelo Lobão. O grupo mistura axé com outros ritmos e se apresenta em diferentes cidades do país.

Em 2025, gravou um DVD comemorativo nas ruas do Bairro Castelo, onde o bloco começou. Para 2026, a organização prevê novidades na programação.