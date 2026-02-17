Assine
CARNAVAL 2026

Parlamentares curtem bloco LGBT+ no carnaval de BH

Deputada e vereadoras do PSOL estão entre os foliões que aproveitam bloco nesta terça-feira (17/2)

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
17/02/2026 13:45

Deputada Bella Gonçalves (PSOL) curte o bloco Truck do Desejo
Deputada Bella Gonçalves (PSOL) curte o bloco Truck do Desejo crédito: Laura Scardua/EM/D.A Pres

Parlamentares curtem o bloco Truck do Desejo — feito por e para mulheres lésbicas, bissexuais, pessoas não binárias, travestis e transmasculinos — nesta terça-feira (17/2) em Belo Horizonte. Entre as presentes estão a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) e as vereadoras Juhlia Santos (PSOL) e Iza Lourenço (PSOL).

Neste ano, o bloco aposta no trocadilho “Truque do Desejo” e traz um tom de sensualidade. Para simbolizar a paixão, o cortejo preencheu a Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no Bairro União, com vermelho e rosa-choque.

Vereadora Juhlia Santos, do PSOL, também curte a folia nesta terça-feira (17/2)
Vereadora Juhlia Santos, do PSOL, também curte a folia nesta terça-feira (17/2) Laura Scardua/EM/D.A Pres

Na avenida, nos morros ao redor ou até mesmo na passarela, os foliões cantam e dançam ao ritmo ditado pela banda e pela bateria da Truck do Desejo. Mesmo fora da região central de Belo Horizonte, o bloco reúne centenas de foliões, especialmente da comunidade LGBTQIAPN+.

A festa da Truck é composta também pela ala de dança e por pessoas em pernas de pau. No repertório musical, que vai de músicas clássicas de carnaval a sertanejo sofrência, o bloco reverencia a cantora Ângela Roro, que era assumidamente lésbica.

