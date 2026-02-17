Foliões reclamam da estrutura de banheiros da Avenida Brasil

Os banheiros químicos da Avenida Brasil são motivo de reclamação dos foliões que curtem o Bloco Bartucada na tarde desta terça-feira (17/2), em Belo Horizonte (MG).

A estrutura de banheiros na Avenida Brasil é bem menor se comparada com outras avenidas da capital, o que tem acarretado a formação de longas filas à frente dos sanitários.

Um cheiro forte de urina pode ser sentido por quem transita pelas laterais da avenida, sinal de que foliões estão “se aliviando” na rua.