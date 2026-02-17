Foliões reclamam da estrutura de banheiros da Avenida Brasil
Longas filas estão se formando durante a apresentação da Bartucada. Ruas ao redor estão com cheiro forte de urina
compartilheSIGA
Os banheiros químicos da Avenida Brasil são motivo de reclamação dos foliões que curtem o Bloco Bartucada na tarde desta terça-feira (17/2), em Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A estrutura de banheiros na Avenida Brasil é bem menor se comparada com outras avenidas da capital, o que tem acarretado a formação de longas filas à frente dos sanitários.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Um cheiro forte de urina pode ser sentido por quem transita pelas laterais da avenida, sinal de que foliões estão “se aliviando” na rua.