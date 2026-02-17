Assine
CARNAVAL BH 2026

Bloco ‘Lavô, Tá Novo!’ leva ícones pop para a Avenida dos Andradas

Desde o repertório até os figurinos do bloco que animou a Região Leste de BH homenagearam ícones do pop

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024.
17/02/2026 18:26

Bloco Lavô, Tá Novo! teve figurinos inspirados em ícones da música pop
Bloco Lavô, Tá Novo! teve figurinos inspirados em ícones da música pop crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

O bloco Lavô, Tá Novo! levou o público ao delírio com sucessos musicais dos anos 90 e 2000 na tarde desta terça-feira (17/02) no carnaval de BH. Fazendo jus à trilha sonora, os integrantes do bloco estavam vestidos como ícones pop.

“A gente pensou em celebridades que pudessem transpor o carnaval. Como seriam grandes ícones da rádio transportados para o carnaval. Então temos Michael Jackson, Britney Spears, Madonna e outros”, conta o figurinista Luiz Dias.

Hoje é o aniversário de Luiz, e ele comemorou fazendo uma das coisas que mais ama: curtir a folia. “Estou achando incrível comemorar meu aniversário aqui no Lavô”, contou com um sorriso de orelha a orelha.

O tema do cortejo deste ano é "Da rádio ao MP3" e está agitando o público com músicas como Ragatanga, Inesquecível e Chorando se Foi. Quando a vocalista faz uma pausa, o público segue cantando, formando um imenso coral na avenida.

