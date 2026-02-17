Bloco ‘Lavô, Tá Novo!’ leva ícones pop para a Avenida dos Andradas
Desde o repertório até os figurinos do bloco que animou a Região Leste de BH homenagearam ícones do pop
O bloco Lavô, Tá Novo! levou o público ao delírio com sucessos musicais dos anos 90 e 2000 na tarde desta terça-feira (17/02) no carnaval de BH. Fazendo jus à trilha sonora, os integrantes do bloco estavam vestidos como ícones pop.
“A gente pensou em celebridades que pudessem transpor o carnaval. Como seriam grandes ícones da rádio transportados para o carnaval. Então temos Michael Jackson, Britney Spears, Madonna e outros”, conta o figurinista Luiz Dias.
Hoje é o aniversário de Luiz, e ele comemorou fazendo uma das coisas que mais ama: curtir a folia. “Estou achando incrível comemorar meu aniversário aqui no Lavô”, contou com um sorriso de orelha a orelha.
O tema do cortejo deste ano é "Da rádio ao MP3" e está agitando o público com músicas como Ragatanga, Inesquecível e Chorando se Foi. Quando a vocalista faz uma pausa, o público segue cantando, formando um imenso coral na avenida.