TRIÂNGULO MINEIRO

Foragido condenado por estupro é preso durante operação de carnaval em MG

Militares do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente localizaram e abordaram o suspeito na zona rural de Araguari

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
17/02/2026 21:55

O jovem foi baleado por militares e foi socorrido à UPA, mas morreu durante atendimento médico
Prisão foi feita pela Polícia Militar de Meio Ambiente crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável e considerado foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar (PMMG) durante ações da Operação Carnaval 2026, nesta terça-feira (17/2), na zona rural de Araguari (MG), no Triângulo Mineiro.

Militares do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente localizaram e abordaram o homem após levantamentos operacionais.

Natural de Manaíra, ele tinha contra si um mandado de prisão em aberto por condenação relacionada ao crime de estupro de vulnerável. A polícia não forneceu detalhes sobre o crime. 

Durante a abordagem, a equipe policial deu ciência ao autor sobre o teor do mandado judicial. Em seguida, foi dada voz de prisão, e o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

