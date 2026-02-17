Foragido condenado por estupro é preso durante operação de carnaval em MG

Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável e considerado foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar (PMMG) durante ações da Operação Carnaval 2026, nesta terça-feira (17/2), na zona rural de Araguari (MG), no Triângulo Mineiro.

Militares do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente localizaram e abordaram o homem após levantamentos operacionais.

Natural de Manaíra, ele tinha contra si um mandado de prisão em aberto por condenação relacionada ao crime de estupro de vulnerável. A polícia não forneceu detalhes sobre o crime.

Durante a abordagem, a equipe policial deu ciência ao autor sobre o teor do mandado judicial. Em seguida, foi dada voz de prisão, e o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.