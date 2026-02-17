Vídeo: câmera da PM grava perseguição a motociclista em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um motociclista inabilitado de 18 anos foi perseguido em alta velocidade por mais de 1 minuto por dois policiais militares depois de tentar fugir de uma operação contra manobras arriscadas ('grau'), na manhã desta terça-feira (17/2).

O cerco e abordagem sobre duas rodas ocorreu atravessando vários bairros de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Durante a perseguição, os dois militares se comunicaram por gestos e palavras e tramaram vários circuitos, alternando formas de chegar à frente do fugitivo por atalhos, sem se aproximar em momentos que levassem risco a outras pessoas nas ruas.

Quando finalmente chegou a uma via repleta de veículos estacionados e passagens mais estreitas, o suspeito se rendeu e foi detido.

Por que o jovem foi perseguido?

O rapaz se tornou alvo da abordagem quando passou pelos policiais que já estavam atrás de outros motociclistas que haviam se reunido para fazer manobras arriscadas, colocando em risco a segurança pública e perturbando a ordem.

A Honda CG 160 Start de cor vermelha do jovem motociclista circulava sem placa e ele não usava capacete.

Segundo a PM, o condutor ignorou os comandos sonoros e luminosos de interrupção de marcha, iniciando uma fuga por diversas ruas.

A interceptação do veículo ocorreu na Rua João de Barro. No momento da abordagem, houve um breve episódio de tensão quando o rapaz levou a mão à cintura; contudo, os militares verificaram que ele apenas tentava segurar um aparelho celular que caía de suas vestes. O indivíduo foi contido para a realização dos procedimentos de busca.

Após a contenção, constatou-se que o jovem não possuía permissão para dirigir. A motocicleta apresentava irregularidades como pneus com desgaste excessivo, ausência de placa e alterações no sistema de ar para ampliar o ruído do motor.



Ao final da ação, foram lavrados 25 autos de infração e os veículos foram removidos por serviço de guincho. O detido foi encaminhado à autoridade policial de plantão para o registro das infrações penais e administrativas pertinentes.

Irregularidades e riscos identificados

