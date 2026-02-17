Assine
FUGA E CERCO

Vídeo: câmera da PM grava perseguição a motociclista em MG

Ação ocorreu contra exibições ilícitas ou "grau". Além da prisão de um jovem de 18 anos, 25 autos de infração foram lavrados e motos apreendidas

Mateus Parreiras
Repórter
17/02/2026 14:56

Policiais perseguem, cercam e interseptam jovem inabilitado, sem placa ou capacete que fuigiu de abordagem
Policiais perseguem, cercam e interceptam jovem inabilitado, que não usava capacete e dirigia moto sem placa crédito: PMMG/Reprodução

Um motociclista inabilitado de 18 anos foi perseguido em alta velocidade por mais de 1 minuto por dois policiais militares depois de tentar fugir de uma operação contra manobras arriscadas ('grau'), na manhã desta terça-feira (17/2).

O cerco e abordagem sobre duas rodas ocorreu atravessando vários bairros de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Durante a perseguição, os dois militares se comunicaram por gestos e palavras e tramaram vários circuitos, alternando formas de chegar à frente do fugitivo por atalhos, sem se aproximar em momentos que levassem risco a outras pessoas nas ruas.

Quando finalmente chegou a uma via repleta de veículos estacionados e passagens mais estreitas, o suspeito se rendeu e foi detido.

Por que o jovem foi perseguido?

O rapaz se tornou alvo da abordagem quando passou pelos policiais que já estavam atrás de outros motociclistas que haviam se reunido para fazer manobras arriscadas, colocando em risco a segurança pública e perturbando a ordem.

A Honda CG 160 Start de cor vermelha do jovem motociclista circulava sem placa e ele não usava capacete.

Segundo a PM, o condutor ignorou os comandos sonoros e luminosos de interrupção de marcha, iniciando uma fuga por diversas ruas.

A interceptação do veículo ocorreu na Rua João de Barro. No momento da abordagem, houve um breve episódio de tensão quando o rapaz levou a mão à cintura; contudo, os militares verificaram que ele apenas tentava segurar um aparelho celular que caía de suas vestes. O indivíduo foi contido para a realização dos procedimentos de busca.

Após a contenção, constatou-se que o jovem não possuía permissão para dirigir. A motocicleta apresentava irregularidades como pneus com desgaste excessivo, ausência de placa e alterações no sistema de ar para ampliar o ruído do motor.

Ao final da ação, foram lavrados 25 autos de infração e os veículos foram removidos por serviço de guincho. O detido foi encaminhado à autoridade policial de plantão para o registro das infrações penais e administrativas pertinentes.

Resumo da ocorrência em Valadares

  • Origem da ação: denúncias de moradores sobre manobras ilegais em via pública
  • Localização do fato: bairros Lagoa Santa e Santo Agostinho
  • Comportamento do suspeito: fuga em alta velocidade e desobediência a ordens de parada
  • Condição do veículo: motocicleta sem placa de identificação e com pneu desgastado
  • Situação do condutor: jovem de 18 anos sem habilitação legal para condução
  • Resultado final: lavratura de 25 autos de infração e cinco apreensões

Irregularidades e riscos identificados

  • Alteração mecânica: retirada do filtro de ar para aumentar a poluição sonora
  • Equipamento de segurança: condução de motocicleta sem o uso obrigatório de capacete
  • Identificação veicular: supressão da placa para dificultar a fiscalização policial
  • Manobras perigosas: realização de malabarismos e arrancadas em áreas residenciais
  • Risco coletivo: ameaça à segurança de pedestres e condutores que utilizam a via pública

