Morre esfaqueado homem que chegou a sumir para escapar de rivais em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Ameaçado de morte, um homem de 34 anos chegou a desaparecer para escapar de seus rivais, mas sofreu uma morte violenta por várias facadas em todo o corpo, na madrugada desta terça-feira (17/02), em Mateus Leme (MG), na Grande BH.

William Gomes do Nascimento, de 34 anos, possuía antecedentes criminais por roubo e falsidade ideológica.

O crime ocorreu na Rua Três, uma via residencial situada nas proximidades da rodovia MG-050, importante eixo de ligação na Região Metropolitana de Belo Horizonte e a pouco mais de 2 quilômetros do Centro de Mateus Leme.

O local fica a menos de 2 quilômetros da unidade policial mais próxima, a 7ª Companhia de Polícia Militar Independente.

Como foi o assassinato?

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a arma utilizada no crime foi um objeto perfurocortante, caracterizado como uma arma branca de uso comum, como uma faca ou similar.

O instrumento infligiu diversos ferimentos em cinco áreas do corpo, com perfurações e cortes distribuídos no tórax, região do pescoço e no rosto, o que indica um ataque direcionado a áreas de alta vascularização e capaz de interromper imediatamente funções básicas para matar.

O trabalho pericial na cena do crime vai focar, entre outros elementos, na análise de marcas de sangue e de confronto na via pública, para determinar se houve luta corporal ou se a vítima foi surpreendida ou atraída.

Apesar da gravidade das lesões, William ainda apresentava sinais vitais quando os militares da 7ª Companhia Independente da PMMG chegaram ao local do ataque.

Os policiais realizaram o isolamento da área e acionaram o socorro. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mateus Leme, mas, devido à extensão dos danos no pescoço e no tórax, o homem morreu na unidade de saúde.

Segundo informações da PMMG, William estava em uma situação de vulnerabilidade social e de risco.

Em novembro do ano passado, sua avó havia registrado um boletim de ocorrência por seu desaparecimento. Naquela ocasião, a familiar relatou que o neto era usuário de crack e que estava afundado em dívidas com traficantes locais, sofrendo ameaças de morte constantes.

A polícia também apurou que ele vinha cometendo crimes contra o patrimônio na região do bairro Bom Jesus recentemente para sustentar o vício, o que poderia também atrapalhar os negócios de bocas de fumo locais.

Até o momento, a autoria e a motivação exata do assassinato permanecem desconhecidas, embora a principal linha de investigação sugira um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos de praxe no local, e o corpo foi encaminhado para exames detalhados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ninguém foi preso até o fechamento desta ocorrência, e o caso segue para a Polícia Civil.



Crime brutal em Mateus Leme

Ataque inicial: vítima foi esfaqueada na Rua Três, no bairro Bom Jesus, aos primeiros minutos do dia

vítima foi esfaqueada na Rua Três, no bairro Bom Jesus, aos primeiros minutos do dia Socorro médico: militares encontraram o homem com vida e o levaram para a UPA local

militares encontraram o homem com vida e o levaram para a UPA local Constatação do óbito: ferimentos no tórax, pescoço e rosto impediram a recuperação da vítima

ferimentos no tórax, pescoço e rosto impediram a recuperação da vítima Histórico de risco: William Gomes estava desaparecido desde novembro e sofria ameaças de traficantes

William Gomes estava desaparecido desde novembro e sofria ameaças de traficantes Andamento policial: perícia técnica realizou os levantamentos e o caso foi entregue à Polícia Civil

Fatores de risco e prevenção à violência urbana

