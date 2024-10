Bairro Nossa Senhora do Rosário, onde mãe e filho foram mortos a tiros em casa

Mãe e filho foram mortos a tiros na garagem de casa, na frente de uma criança de 3 anos que é filha e neta das vítimas. O crime ocorreu por volta das 18h desse sábado (05/10), em Mateus Leme, na Grande BH. Ninguém ainda foi preso.



De acordo com informações levantadas pela Polícia militar de Minas Gerais, o alvo principal era o pai da criança, um homem de 29 anos, que foi executado. A mãe dele, de 45 anos de idade e avó da criança, entrou na frente do filho para tentar proteger a criança com o próprio corpo e acabou sendo morta a tiros.

Segundo a PMMG, o homem assassinado tem ligações com gangues que atuam no tráfico de drogas na região e o crime estaria relacionado a uma guerra pelo controle da distribuição de entorpecentes na região. Ele tinha registro por tráfico de drogas, afirma a polícia.

De acordo com a ocorrência registrada pela PMMG, vizinhos disseram ter ouvido os gritos da avó pedindo para que não fizessem nada com o seu filho, seguidos de diversos disparos de armas de fogo.

A PMMG foi então acionada e, ao chegar à residência, os militares encontraram sangue escorrido por debaixo do portão da residência. Ao abrirem o portão, encontraram mãe e filho sem vida no chão. É o segundo filho desta avó que morreu por suspeita de envolvimento com o tráfico.