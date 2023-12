A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou na manhã desta quarta-feira (27/12) a operação que vai prevenir e reprimir as perturbações do sossego e perigos com a direção perigosa em motos nos chamados “rolezinhos do grau”. As infrações e crimes que infernizaram o Natal dos mineiros serão monitoradas até o ano-novo. A ação foi antecipada pela reportagem do Estado de Minas.

O lançamento em Belo Horizonte ocorreu no 5º Batalhão da Polícia Militar, de onde viaturas, bases comunitárias e motocicletas, somando 300 militares, partiram para ruas, avenidas e rodovias. O foco das patrulhas será reforçado durante a noite, pois se trata de horário em que os infratores conseguem espaços para suas manobras arriscadas.

“O serviço de inteligência está trabalhando com as placas dos veículos identificados. As aeronaves patrulharão as vias e os locais onde ocorrem as infrações. Nossas viaturas vão ocupar os espaços e procurar pelas placas”, disse o o diretor de operações da PMMG, coronel Flávio Godinho.

Entre a véspera do Natal (24/12) e a data do feriado (25/12), a PMMG informou ter recebido 12 mil ligações em todo o estado, sendo 2 mil referentes a perturbação do sossego e direção perigosa relacionados aos rolezinhos do grau. O volume corresponde a cerca do dobro esperado. “O que era para ser um Natal muito tranquilo deixou de ser em função da irresponsabilidade de criminosos que se uniram para fazer baderna. Mas a PMMG agiu rapidamente”, afirma o diretor de operações da PMMG, coronel Flávio Godinho.

De acordo com o militar, a resposta em todo estado contra os rolezinhos resultou em 1.500 apreensões de motocicletas, sendo que mais de 100 pessoas foram detidas.