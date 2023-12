Um motociclista e uma motorista de um Fiat Strada se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira (20/12), no Anel Rodoviário, sentido Rio de Janeiro, na altura da área de escape.

A motorista do veículo relatou à reportagem que estava na faixa da direita e foi fazer a conversão para faixa do meio quando atingiu o motociclista. Ela disse que ainda tentou voltar para faixa anterior, mas não deu tempo.

O motociclista ficou no chão aguardando a chegada do Samu. Ele estava com o braço machucado e sangrando muito (como pode ser visto no vídeo).

Depois de 15 minutos, o Samu chegou e levou a vítima ao hospital. A VIA 040 também estava no local trabalhando para tentar amenizar o congestionamento, que chegava até o Betânia.