MG: Cadeira de rodas era disfarce de ladrão que pulava muros

Um homem de 38 anos, que fingia ser portador de necessidades motoras, utilizando uma cadeira de rodas, foi reconhecido após tentar saltar o muro da residência de uma das vítimas para furtar fios de cobre. Ele acabou detido, na manhã desta segunda-feira (16/02), em Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais.

A tentativa de furto ocorreu em uma residência situada na Rua Anna Nery, na Região Central da cidade.

Reconstituição da tentativa de furto por suspeito de usar cadeira de rodas para pular muros em Governador Valadares Mateus Parreiras

De acordo com o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem escalou o muro do imóvel para acessar a fiação, sendo flagrado enquanto tentava remover os condutores da estrutura da casa.

Como foi a tentativa de furto?

O morador da residência, um homem de 44 anos, surpreendeu o invasor no exato momento da ação. Ao perceber que havia sido descoberto, o suspeito interrompeu a retirada dos materiais e fugiu, saltando novamente para a via pública e fugindo.

O homem foi localizado pouco tempo depois na Avenida Brasil, no Centro, em sua cadeira de rodas. Segundo a apuração policial, o equipamento de mobilidade seria utilizado como estratégia para minimizar suspeitas sobre suas atividades ilícitas.

Durante a abordagem, os militares encontraram com o suspeito – identificado como Diego – alguns pertences pessoais, como um cobertor e vestimentas de ciclismo, que ele alegou ter recolhido em lixeiras da região.

No entanto, o homem apresentava escoriações nos braços e nas pernas, lesões que os agentes consideraram compatíveis com o esforço físico necessário para saltar obstáculos.

Ele negou a tentativa de furto, mas foi reconhecido pela vítima. Diante das evidências e do reconhecimento formal, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal para receber atendimento médico devido aos ferimentos e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Plantão da Polícia Civil para a formalização da ocorrência.



Passo a passo da ocorrência

Invasão do domicílio: o suspeito escalou o muro de uma residência na rua Anna Nery para acessar a fiação de cobre

Flagrante do morador: a vítima chegou ao imóvel e surpreendeu o indivíduo no momento em que ele puxava os cabos elétricos

Fuga e rastreamento: o homem saltou o muro de volta para a rua e fugiu, sendo localizado minutos depois pela polícia na Avenida Brasil

Reconhecimento e prisão: o morador identificou o suspeito, que apresentava ferimentos compatíveis com a escalada, resultando na condução à delegacia

Dicas de prevenção contra furtos de materiais elétricos

Proteção de quadros de energia: o uso de grades ou trancas reforçadas em caixas de fiação dificulta o acesso rápido de criminosos

Iluminação externa: a instalação de refletores com sensores de movimento inibe a aproximação em muros e áreas vulneráveis

Barreiras físicas: a manutenção de muros altos com cercas elétricas ou concertinas eleva o nível de dificuldade para invasões

Denúncia de receptação: o combate ao crime é fortalecido quando a população denuncia ferros-velhos que adquirem cobre sem procedência legal