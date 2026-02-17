Carnaval de BH: Pisa na Fulô homenageia Rio São Francisco e agita público
Na multidão, casais aproveitaram para dançar coladinho ao som de uma bateria que prioriza a zabumba, o triângulo e a sanfona
Com o pôr do sol, surgiram as luzes do Pisa na Fulô, na Avenida Anselmo Silvestre, no Bairro União, Região Nordeste de BH. O bloco iniciou o cortejo no fim da tarde desta terça-feira (17/2), mostrando que tem espaço até para o forró no carnaval da capital mineira.
Na multidão, casais aproveitaram para dançar coladinho ao som de uma bateria que prioriza a zabumba, o triângulo e a sanfona. O tema deste ano é “Velho Chico Encantado”, em homenagem ao Rio São Francisco, importante afluente que nasce em Minas Gerais e segue em direção ao Nordeste do país.
Apaixonados pelo forró, o casal André Felipe Oliveira, de 39 anos, e Andressa do Carmo Pereira, de 36, conta que este é o único bloco que compareceram neste ano. Eles ainda contam que a estrutura, inclusive o som, está melhor a cada ano.
"A gente veio pelo forró. Gostamos de dançar bastante, e sempre que temos a oportunidade, a gente vem”, diz André. “O pessoal está animado, a música está muito boa, e a homenagem ao Rio São Francisco foi linda”, completa Andressa.
