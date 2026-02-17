Assine
overlay
Início Gerais
ZABUMBA, TRIÂNGULO E SANFONA

Carnaval de BH: Pisa na Fulô homenageia Rio São Francisco e agita público

Na multidão, casais aproveitaram para dançar coladinho ao som de uma bateria que prioriza a zabumba, o triângulo e a sanfona

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
17/02/2026 20:32 - atualizado em 17/02/2026 20:55

compartilhe

SIGA
x
O tema deste ano é
Pisa na Fulô se apresentou nesta terça-feira (17/2) crédito: Marcos Vieira/EM/DA. Press

Com o pôr do sol, surgiram as luzes do Pisa na Fulô, na Avenida Anselmo Silvestre, no Bairro União, Região Nordeste de BH. O bloco iniciou o cortejo no fim da tarde desta terça-feira (17/2), mostrando que tem espaço até para o forró no carnaval da capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na multidão, casais aproveitaram para dançar coladinho ao som de uma bateria que prioriza a zabumba, o triângulo e a sanfona. O tema deste ano é “Velho Chico Encantado”, em homenagem ao Rio São Francisco, importante afluente que nasce em Minas Gerais e segue em direção ao Nordeste do país.

Leia Mais

Apaixonados pelo forró, o casal André Felipe Oliveira, de 39 anos, e Andressa do Carmo Pereira, de 36, conta que este é o único bloco que compareceram neste ano. Eles ainda contam que a estrutura, inclusive o som, está melhor a cada ano.

"A gente veio pelo forró. Gostamos de dançar bastante, e sempre que temos a oportunidade, a gente vem”, diz André. “O pessoal está animado, a música está muito boa, e a homenagem ao Rio São Francisco foi linda”, completa Andressa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Tópicos relacionados:

bh carnaval rio-sao-francisco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay