CARNAVAL

Bloco Pisa na Fulô lota avenida de BH; veja fotos

E
Estado de Minas
  • Pisa na Fulô passou pela Avenida Anselmo Silvestre, no Bairro União, Região Nordeste de BH
    Pisa na Fulô passou pela Avenida Anselmo Silvestre, no Bairro União, Região Nordeste de BH Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • Bloco iniciou o cortejo no fim da tarde desta terça-feira (17/2)
    Bloco iniciou o cortejo no fim da tarde desta terça-feira (17/2) Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • O tema deste ano é 'Velho Chico Encantado', em homenagem ao Rio São Francisco, importante afluente que nasce em Minas Gerais e segue em direção ao Nordeste do país
    O tema deste ano é 'Velho Chico Encantado', em homenagem ao Rio São Francisco, importante afluente que nasce em Minas Gerais e segue em direção ao Nordeste do país Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • Na multidão, casais aproveitaram para dançar coladinho ao som de uma bateria que prioriza a zabumba, o triângulo e a sanfona
    Na multidão, casais aproveitaram para dançar coladinho ao som de uma bateria que prioriza a zabumba, o triângulo e a sanfona Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • Com o pôr do sol, surgiram as luzes do Pisa na Fulô
    Com o pôr do sol, surgiram as luzes do Pisa na Fulô Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • Multidão acompanhou cortejo nesta terça-feira (17/2)
    Multidão acompanhou cortejo nesta terça-feira (17/2) Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
