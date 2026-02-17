CARNAVAL
Bloco Pisa na Fulô lota avenida de BH; veja fotos
Pisa na Fulô passou pela Avenida Anselmo Silvestre, no Bairro União, Região Nordeste de BH Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
Bloco iniciou o cortejo no fim da tarde desta terça-feira (17/2) Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
O tema deste ano é 'Velho Chico Encantado', em homenagem ao Rio São Francisco, importante afluente que nasce em Minas Gerais e segue em direção ao Nordeste do país Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
Na multidão, casais aproveitaram para dançar coladinho ao som de uma bateria que prioriza a zabumba, o triângulo e a sanfona Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
Com o pôr do sol, surgiram as luzes do Pisa na Fulô Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
Multidão acompanhou cortejo nesta terça-feira (17/2) Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
