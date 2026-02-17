Assine
CARNAVAL

'O agente secreto': casal se fantasia de Oscar e Wagner Moura em BH

Casal aproveitou o bloco Pisa na Fulô para exaltar o cinema brasileiro, nesta terça-feira (17/2), no Bairro União

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Repórter
17/02/2026 20:40 - atualizado em 17/02/2026 20:54

Mariana Duarte e André Flaviano na torcida pelo filme 'O agente secreto' no Oscar
Mariana Duarte e André Flaviano na torcida pelo filme 'O agente secreto' no Oscar crédito: Izabela Caixeta/EM/D.A. Press

Com a cerimônia do Oscar se aproximando (15 de março), os brasileiros já começaram a torcida pelo filme "O agente secreto". No carnaval de BH, o casal Mariana Duarte e André Flaviano aproveitou o bloco Pisa na Fulô, que desfilou nesta terça-feira (17/2), no Bairro União, na Região Nordeste, para exaltar o cinema brasileiro: ela de Oscar; e ele, de Wagner Moura.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho está indicado em quatro categorias: Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator (Wagner Moura). “O filme é maravilhoso, merece o prêmio”, afirma Flaviano.

Mariana conta que eles sempre vestem fantasias para o carnaval e que esta foi a que fez mais sucesso, com pessoas interagindo e tirando fotos, na Avenida Anselmo Silvestre. Ela ainda ressalta a importância do filme para a cultura brasileira.

“O cinema brasileiro é resistência, e acho que, recentemente, os filmes têm ganhado mais destaque porque têm recebido mais incentivo do governo. Isso é importante porque o cinema conta nossa história, e não podemos esquecer nossa história”, declara.

