Assine
overlay
Início Gerais
BARTUCADA

Carnaval de BH: público canta 'Não vou embora' no Bloco Bartucada

O bloco se apresentou na tarde desta terça-feira (17/2), na Avenida Brasil, Região Centro-Sul de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/02/2026 19:40 - atualizado em 17/02/2026 19:40

compartilhe

SIGA
x
Além do axé, o grupo apresentou músicas de funk, rock, MPB, forró, pagode, samba, sertanejo e pop
Além de axé, o grupo apresentou músicas de funk, rock, MPB, forró, pagode, samba, sertanejo e pop crédito: Wellington Barbosa/Em/D.A. Press

No encerramento do carnaval de Belo Horizonte deste ano, o Bloco Bartucada cantou “Minha pequena Eva”, e, em resposta, o público entoou: “Não vou embora”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grupo se apresentou na tarde desta terça-feira (17/2), na Avenida Brasil, Região Centro-Sul da capital.

Além de axé, o bloco apresentou músicas de funk, rock, MPB, forró, pagode, samba, sertanejo e pop.

Leia Mais

Bartucada

Fundada em Diamantina no Carnaval de 1972, a Bartucada é considerada precursora no formato de bateria que mistura diferentes gêneros do samba e suas variações.

Em 2024, tornou-se o primeiro bloco carbono neutro do Brasil, certificado pela ONU, e já realizou mais de duas mil apresentações pelo país ao longo de mais de cinco décadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com formação semelhante a de escolas de samba, a bateria reúne mulheres e homens, incluindo LGBTQIA+, idosos e pessoas com deficiência, distribuídos entre instrumentos como surdos, caixa, repique, tamborim, reco-reco e agogô, além de guitarra, baixo e metais.

Tópicos relacionados:

axe bh carnaval

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay