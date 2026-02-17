Carnaval de BH: público canta 'Não vou embora' no Bloco Bartucada
O bloco se apresentou na tarde desta terça-feira (17/2), na Avenida Brasil, Região Centro-Sul de Belo Horizonte
compartilheSIGA
No encerramento do carnaval de Belo Horizonte deste ano, o Bloco Bartucada cantou “Minha pequena Eva”, e, em resposta, o público entoou: “Não vou embora”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O grupo se apresentou na tarde desta terça-feira (17/2), na Avenida Brasil, Região Centro-Sul da capital.
Além de axé, o bloco apresentou músicas de funk, rock, MPB, forró, pagode, samba, sertanejo e pop.
Leia Mais
Bartucada
Fundada em Diamantina no Carnaval de 1972, a Bartucada é considerada precursora no formato de bateria que mistura diferentes gêneros do samba e suas variações.
Em 2024, tornou-se o primeiro bloco carbono neutro do Brasil, certificado pela ONU, e já realizou mais de duas mil apresentações pelo país ao longo de mais de cinco décadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com formação semelhante a de escolas de samba, a bateria reúne mulheres e homens, incluindo LGBTQIA+, idosos e pessoas com deficiência, distribuídos entre instrumentos como surdos, caixa, repique, tamborim, reco-reco e agogô, além de guitarra, baixo e metais.