Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL DE BH

Acessibilidade: grávida de sete meses curte a folia no bloco Pisa na Fulô

Bloco disponibiliza área, cercada por cordas à frente do trio elétrico, reservada para grávidas, crianças e pessoas com deficiência

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
17/02/2026 20:52 - atualizado em 17/02/2026 20:55

compartilhe

SIGA
x
Milene Rebuzzi: bloco Pisa na Fulô conta com uma área cercada por cordas à frente do trio elétrico reservada para grávidas, crianças, pessoas com deficiência .
No próximo carnaval, Milene pretende levar o bebê que hoje está na barriga para a folia de BH crédito: Izabella Caixeta/EM/D.A Press

O Pisa na Fulô desfilou nesta terça-feira (17/2) e mostrou a importância da acessibilidade e inclusão no carnaval. O bloco conta com uma área, cercada por cordas à frente do trio elétrico, reservada para grávidas, crianças, pessoas com deficiência (PcDs), dentre outros grupos, na Avenida Anselmo Silvestre, no Bairro União, Região Nordeste de BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Grávida de sete meses, a paisagista Milene Rebuzzi, de 38 anos, aproveitou a folia do Pisa na Fulô e de outros quatro blocos de rua. ”Acompanho o Pisa há anos e hoje não podia deixar de vir. Meu marido está tocando, e aproveitei para fechar o carnaval nessa delicinha, dançando um forrozinho”, conta. 

Para ela, o espaço de acessibilidade é muito importante para se sentir segura, longe do perigo de trombar com alguém e cair. Milene, inclusive, pretende curtir o carnaval do ano que vem com a filha.

“Se tudo der certo, ano que vem ela estará aqui comigo, inclusive em bloquinhos de criança, porque o carnaval é para todo mundo”, defende.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Tópicos relacionados:

acessibilidade bh carnaval gravidas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay