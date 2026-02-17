Acessibilidade: grávida de sete meses curte a folia no bloco Pisa na Fulô
Bloco disponibiliza área, cercada por cordas à frente do trio elétrico, reservada para grávidas, crianças e pessoas com deficiência
O Pisa na Fulô desfilou nesta terça-feira (17/2) e mostrou a importância da acessibilidade e inclusão no carnaval. O bloco conta com uma área, cercada por cordas à frente do trio elétrico, reservada para grávidas, crianças, pessoas com deficiência (PcDs), dentre outros grupos, na Avenida Anselmo Silvestre, no Bairro União, Região Nordeste de BH.
Grávida de sete meses, a paisagista Milene Rebuzzi, de 38 anos, aproveitou a folia do Pisa na Fulô e de outros quatro blocos de rua. ”Acompanho o Pisa há anos e hoje não podia deixar de vir. Meu marido está tocando, e aproveitei para fechar o carnaval nessa delicinha, dançando um forrozinho”, conta.
Para ela, o espaço de acessibilidade é muito importante para se sentir segura, longe do perigo de trombar com alguém e cair. Milene, inclusive, pretende curtir o carnaval do ano que vem com a filha.
“Se tudo der certo, ano que vem ela estará aqui comigo, inclusive em bloquinhos de criança, porque o carnaval é para todo mundo”, defende.
