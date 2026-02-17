Assine
overlay
Início Gerais
SUL DE MINAS

MG: eucalipto atinge carro de família em rodovia, e bebê de 1 ano morre

Família havia passado o carnaval em um rancho em Delfinópolis (MG) e voltava para casa, em Ribeirão Preto (SP)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/02/2026 20:04 - atualizado em 17/02/2026 20:07

compartilhe

SIGA
x
Ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (17)
Ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (17/2) crédito: Reprodução

Uma criança de 1 ano morreu na tarde desta terça-feira (17/2) em Capetinga (MG), no Sul de Minas Gerais, após o carro onde a bebê estava ser atingido por um eucalipto na MG-444. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. A família havia passado o carnaval em um rancho em Delfinópolis (MG) e voltava para casa, em Ribeirão Preto (SP), quando o acidente ocorreu no KM 19 da rodovia mineira. 

Leia Mais

O motorista, de 40 anos, relatou aos militares que foi surpreendido com a queda da árvore na rodovia. Ele, a esposa, de 36, e a outra filha do casal, de 8, não tiveram ferimentos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A criança de 1 ano, ainda com vida, chegou a ser conduzida ao Hospital de Itirapuã (SP). No entanto, logo após dar entrada na unidade de saúde, a equipe médica constatou a morte.

Tópicos relacionados:

acidente hospital minas-gerais sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay