MG: eucalipto atinge carro de família em rodovia, e bebê de 1 ano morre

Uma criança de 1 ano morreu na tarde desta terça-feira (17/2) em Capetinga (MG), no Sul de Minas Gerais, após o carro onde a bebê estava ser atingido por um eucalipto na MG-444.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. A família havia passado o carnaval em um rancho em Delfinópolis (MG) e voltava para casa, em Ribeirão Preto (SP), quando o acidente ocorreu no KM 19 da rodovia mineira.

O motorista, de 40 anos, relatou aos militares que foi surpreendido com a queda da árvore na rodovia. Ele, a esposa, de 36, e a outra filha do casal, de 8, não tiveram ferimentos.

A criança de 1 ano, ainda com vida, chegou a ser conduzida ao Hospital de Itirapuã (SP). No entanto, logo após dar entrada na unidade de saúde, a equipe médica constatou a morte.