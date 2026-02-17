MG: eucalipto atinge carro de família em rodovia, e bebê de 1 ano morre
Família havia passado o carnaval em um rancho em Delfinópolis (MG) e voltava para casa, em Ribeirão Preto (SP)
compartilheSIGA
Uma criança de 1 ano morreu na tarde desta terça-feira (17/2) em Capetinga (MG), no Sul de Minas Gerais, após o carro onde a bebê estava ser atingido por um eucalipto na MG-444.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. A família havia passado o carnaval em um rancho em Delfinópolis (MG) e voltava para casa, em Ribeirão Preto (SP), quando o acidente ocorreu no KM 19 da rodovia mineira.
Leia Mais
O motorista, de 40 anos, relatou aos militares que foi surpreendido com a queda da árvore na rodovia. Ele, a esposa, de 36, e a outra filha do casal, de 8, não tiveram ferimentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A criança de 1 ano, ainda com vida, chegou a ser conduzida ao Hospital de Itirapuã (SP). No entanto, logo após dar entrada na unidade de saúde, a equipe médica constatou a morte.