MG: parquinho desaba, mata criança e deixa outras feridas
Estrutura de madeira quebrou na base e atingiu cinco crianças em cidade da Grande BH. Acidente ocorreu em condomínio
Uma criança morreu depois de ser atingida pelo pergolado de um parquinho de madeira que desabou sobre cinco crianças no condomínio Ville Vitória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (17/2).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o playground fica na área externa do condomínio e, conforme imagens divulgadas pelos bombeiros, quebrou na base. A criança, de identidade não divulgada, teve parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada, mas morreu no local.
Segundo os militares, as outras crianças foram retiradas dos escombros. Uma delas teve possível lesão na bacia e as outras três tiveram apenas escoriações leves.
Os bombeiros foram acionados no condomínio, localizado na Rua São Geraldo, no Bairro Jardim da Glória, por volta das 14h30. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.
A estrutura e o corpo da vítima serão periciados pela Polícia Civil, que segue para o local com o rabecão.