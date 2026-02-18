Assine
overlay
Início Gerais
HEROICO

MG: vídeo mostra bombeiro em ato heroico resgatando cadela em incêndio

Animal foi retirado sem ferimentos de oficina em chamas às margens da BR-459, em Pouso Alegre (MG), no Sul de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/02/2026 10:11 - atualizado em 18/02/2026 10:12

compartilhe

SIGA
x
Os bombeiros localizaram a cadela dentro de um banheiro. O animal foi retirado sem ferimentos aparentes e entregue ao proprietário
Os bombeiros localizaram a cadela dentro de um banheiro. O animal foi retirado sem ferimentos aparentes e entregue ao proprietário crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma cadela foi resgatada durante um incêndio em uma oficina e depósito de materiais automotivos às margens da BR-459, no Bairro Caiçara, em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado. A ação foi registrada em vídeo pelo Corpo de Bombeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a corporação, a equipe foi acionada pelo telefone 193 e, ao chegar ao local, iniciou imediatamente o combate às chamas, solicitando reforço devido à gravidade da ocorrência.

Durante a operação, o proprietário informou que havia uma cadela dentro do imóvel. Diante disso, os militares adotaram uma estratégia específica para o salvamento do animal, com a criação de uma rota segura de acesso ao interior da edificação.

Leia Mais

As equipes controlaram o fogo em pontos estratégicos, reduziram a temperatura do ambiente e realizaram aberturas no telhado para liberação de calor e fumaça, o que possibilitou a entrada com segurança.

Com a área parcialmente estabilizada, o chefe da guarnição entrou no imóvel com equipamentos de proteção e localizou a cadela dentro de um banheiro. O animal foi retirado sem ferimentos aparentes e entregue ao proprietário.

Com o apoio de equipes adicionais e de um caminhão-pipa disponibilizado por empresa parceira, o incêndio foi totalmente extinto. Em seguida, foi realizado o rescaldo para evitar novos focos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência terminou sem vítimas humanas.

Tópicos relacionados:

animais corpo-de-bombeiros incendio pouso-alegre resgate

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay