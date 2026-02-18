MG: vídeo mostra bombeiro em ato heroico resgatando cadela em incêndio

Uma cadela foi resgatada durante um incêndio em uma oficina e depósito de materiais automotivos às margens da BR-459, no Bairro Caiçara, em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado. A ação foi registrada em vídeo pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada pelo telefone 193 e, ao chegar ao local, iniciou imediatamente o combate às chamas, solicitando reforço devido à gravidade da ocorrência.

Durante a operação, o proprietário informou que havia uma cadela dentro do imóvel. Diante disso, os militares adotaram uma estratégia específica para o salvamento do animal, com a criação de uma rota segura de acesso ao interior da edificação.

As equipes controlaram o fogo em pontos estratégicos, reduziram a temperatura do ambiente e realizaram aberturas no telhado para liberação de calor e fumaça, o que possibilitou a entrada com segurança.

Com a área parcialmente estabilizada, o chefe da guarnição entrou no imóvel com equipamentos de proteção e localizou a cadela dentro de um banheiro. O animal foi retirado sem ferimentos aparentes e entregue ao proprietário.

Com o apoio de equipes adicionais e de um caminhão-pipa disponibilizado por empresa parceira, o incêndio foi totalmente extinto. Em seguida, foi realizado o rescaldo para evitar novos focos.

A ocorrência terminou sem vítimas humanas.