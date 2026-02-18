Assine
TRAGÉDIA

‘Achamos que estariam seguros’, lamenta irmã de menina morta em parquinho

Lorrayne Rabelo Fernandes, de 10 anos, e outras 4 crianças foram atingidas por pergolado de mandeira, que desmoronou em um condomínio fechado em Vespasiano

Clara Mariz
Mariana Costa
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
18/02/2026 17:11

Lorrayne Rabelo Fernandes, de 10 anos
Família de menina, que morreu em queda de pergolado em condomínio de Vespasiano, pede que justiça seja feita crédito: Arquivo Pessoal

A família de Lorrayne Rabelo Fernandes, de 10 anos, que morreu depois de um pergolado de madeira desabar sobre ela, estão consternados. A queda aconteceu na tarde dessta terça-feira (18/2), em uma área de brinquedos de um condomínio residencial em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outras quatro crianças também ficaram feridas durante a ocorrência, entre elas Paulo Rabelo, irmão da vítima, de 7 anos. A menina foi sepultada nesta quarta-feira (18/2), no Cemitério Parque da Ressurreição, também em Vespasiano.

Michele Rabelo, irmã de Lorrayne, contou que a tristeza tomou conta da família. Ela afirma que ninguém esperava que a estrutura estivesse comprometida e não imaginavam que o acidente poderia acontecer. Abalada, a mulher reforça que alguém deverá responder pelo desabamento. “Tivemos cinco vítimas, apesar da minha irmã ter sido a única que morreu. Que isso não se repita. Tem que ter justiça. Alguém tem que ser responsabilizado”.

A guarda de Lorrayne e o irmão, Paulo Rabelo, era do pai deles, Sérgio Rabelo Leite. Durante o sepultamento da filha, ele contou que lutou para garantir uma vida confortável e segura para as crianças. A informação foi reforçada por Michele, que descreveu a vítima como uma menina “brincalhona”, “carinhosa” e “muito alegre”.

“Ele criou os meninos no condomínio achando que ali eles estariam seguros. E foi exatamente ali onde aconteceu”, lamentou Michele.

O que aconteceu?

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), as crianças brincavam em um playground na área externa do condomínio Ville Vitória quando a base da estrutura de madeira quebrou. Lorrayne teve parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada, mas morreu no local. Uma das crianças teve uma possível lesão na bacia e as outras três tiveram apenas escoriações leves. Duas meninas foram encaminhadas à UPA da cidade para atendimento.

Logo após os fatos, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia compareceu ao local para coleta de vestígios para subsidiar a investigação. Além disso, um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A PCMG reforçou, ainda, que as investigações estão em andamento e somente após a conclusão dos laudos periciais e das demais diligências será possível esclarecer, com precisão, a dinâmica dos fatos e eventuais responsabilidades.

A reportagem procurou a construtora responsável pelo empreendimento. No entanto, até a publicação desta matéria não houve resposta.

‘Incompetência’

Durante o velório, o pai de Lorrayne lamentou a situação e afirmou que toda situação traz muita indignação para a família. Ele afirma que as madeiras, usadas para estruturar o pergolado, estavam podres. À imprensa, Sérgio contou que havia acabado de chegar do trabalho, conversou com a filha perto de seu caminhão e ela saiu para almoçar. Ao entrar em casa, o caminhoneiro encontrou o filho Paulo ensanguentado e lhe contaram que Lorrayne estava desmaiada.

“Eu corri e vi aquele tanto de madeira caída. Ela já estava no chão tadinha. Na hora me deu aquela sensação de pai e disse: ‘A minha filha já está morta’”.

Ainda segundo Leite, seu outro filho, também teve ferimentos graves. Ele conta que a criança recebeu 27 pontos, mas está fora de perigo. Já seu neto, Bernardo Rabelo, de 7 anos, que também brincava no espaço, teve apenas escoriações leves. “Só a minha filha que morreu, tadinha. Porque o peso caiu praticamente em cima dela”.

O caminhoneiro explicou que nunca percebeu que a estrutura estava comprometida. Ele afirmou que só reparou depois do desabamento, ao notar que a parte da madeira estrutural estava podre na área  enterrada no chão. “Eu não sei mais onde tem segurança, para nós. Para mim lá, a minha moradia, acabou. Não tem sentido mais morar em um lugar que eu vi a minha filhinha, tudo o que eu tinha na minha vida, morta”, lamentou Sérgio.

O pai de Lorrayne contou, também, que a síndica do prédio o procurou na noite da terça-feira. Ela teria lhe pedido perdão e também lhe dito que não havia percebido que o pergolado estava comprometido. “Eu peço justiça porque do jeito que matou a minha menina, poderá ter outras vítimas. Muitas crianças brincavam ali. É um descaso muito grande”.

O que disseram os moradores do condomínio?

No Condomínio Ville Vitória, onde a estrutura desabou, os moradores estão em silêncio. O Estado de Minas tentou falar com o síndico do empreendimento, mas o porteiro informou que não tinha autorização para repassar o contato dele.

Uma moradora do condomínio, que não quis se identificar, disse que os vizinhos estão de luto e muito tristes com o que aconteceu. Ela também tem uma filha pequena, mas diz que ela não costumava brincar no parquinho. Disse ainda que quando a filha desce está sempre acompanhada dela. A família estava no condomínio quando o desabamento aconteceu.

A moradora disse que a estrutura de madeira deveria estar comprometida porque caiu inteira. Ela afirmou que é preciso esperar a conclusão das investigações, mas que, por ela, as outras que existem em outros espaços do condomínio, deveriam ser retiradas por segurança.

O condomínio tem seis blocos, cada um com oito andares e quatro apartamentos em cada andar. A moradora mora no mesmo bloco da família de Lorrayne. A moradora contou que a síndica enviou um comunicado no grupo de moradores no WhatsApp, lamentando o ocorrido.

