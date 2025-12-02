Desabamento em penitenciária feminina de BH interdita 23 celas

A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou, nessa segunda-feira (1°/12), 23 celas do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, no Bairro Horto, depois de vistoria que constatou risco estrutural grave no Anexo 3 da unidade. A inspeção foi motivada pelo desabamento parcial de parte do teto, que caiu sobre a área destinada ao banho de sol.

Segundo o órgão, a parte remanescente da estrutura apresenta risco iminente de queda. Também foram identificadas trincas e deslocamentos nas junções da outra parte da estrutura platibanda, que fica no telhado, indicando possibilidade de novos colapsos.

Os escombros do desabamento obstruem o sistema de captação de águas pluviais do bloco, comprometendo ainda mais a segurança. Telhas do telhado colonial também sofreram danos associados ao evento.

Diante das anomalias estruturais detectadas, a Defesa Civil notificou a administração do presídio e determinou o isolamento total do Anexo 3, mantendo a interdição preventiva até que todas as correções necessárias sejam realizadas.

