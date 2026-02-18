Assine
Menino atingido por escombros de parquinho recebe alta do hospital

A irmã do menino, Lorrayne Rabelo, morreu no local após sofrer uma parada cardiorrespiratória

Izabella Caixeta
18/02/2026 14:13 - atualizado em 18/02/2026 14:15

Parquinho desabou sobre crianças em condomínio em Vespasiano, na Grande BH, na tarde desta terça-feira (17/2); uma delas foi remorreu e outras quatro ficaram feridas
Parquinho desaba sobre crianças em condomínio em Vespasiano, na Grande BH. Uma delas morreu e outras quatro ficaram feridas crédito: CBMMG/Divulgação

O menino de 7 anos que foi hospitalizado depois de ser resgatado dos escombros de um pergolado em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu alta no início da tarde desta quarta-feira (18/2), segundo os familiares. A irmã, Lorrayne Rabelo Fernandes, morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco crianças com idades entre 4 e 10 anos brincavam em um playground na tarde de terça-feira (17/2) quando a estrutura de madeira do pergolado quebrou próximo à base e desabou. O menino sofreu um corte na cabeça e foi levado ao Hospital Odilon Behrens, necessitando de 22 pontos para fechar o ferimento.

Lorrayne teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada, mas morreu no local. As outras três crianças sofreram escoriações leves.

O velório de Lorrayne teve início às 13h, no cemitério Parque da Ressurreição, em Vespasiano. O sepultamento está marcado para as 15h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

