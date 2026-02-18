Menino atingido por escombros de parquinho recebe alta do hospital

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O menino de 7 anos que foi hospitalizado depois de ser resgatado dos escombros de um pergolado em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu alta no início da tarde desta quarta-feira (18/2), segundo os familiares. A irmã, Lorrayne Rabelo Fernandes, morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco crianças com idades entre 4 e 10 anos brincavam em um playground na tarde de terça-feira (17/2) quando a estrutura de madeira do pergolado quebrou próximo à base e desabou. O menino sofreu um corte na cabeça e foi levado ao Hospital Odilon Behrens, necessitando de 22 pontos para fechar o ferimento.

Lorrayne teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada, mas morreu no local. As outras três crianças sofreram escoriações leves.

O velório de Lorrayne teve início às 13h, no cemitério Parque da Ressurreição, em Vespasiano. O sepultamento está marcado para as 15h.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso.