CARNAVAL DE BH

Bebida com gosto de maconha faz sucesso no Manjericão

"Whisky, limão e marola", anuncia vendedor; drinque leva terpenos da cannabis, mas não contém THC nem CBD

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
18/02/2026 13:18

Um carrinho chamou a atenção entre milhares de foliões no Bloco do Majericão no bairro Castelo: uma bebida anunciada como
Em plena quarta-feira de cinzas, no meio do cortejo do Bloco do Manjericão, um carrinho chamou a atenção entre milhares de foliões no bairro Castelo: uma bebida anunciada como “whisky, limão e marola”, com gosto e aroma de maconha.

O vendedor Igu Bantu comemorou as vendas no carnaval. “Vendeu bastante. Mas depende do bloco”, afirmou. Segundo ele, no Manjericão, conhecido pela pauta canábica, a procura foi grande.

A bebida mistura whisky, limão e terpenos, compostos aromáticos naturais presentes em plantas como a Cannabis sativa. Apesar do sabor característico, o drinque não possui THC nem CBD e não provoca efeitos psicoativos.

A foliona Jo Felippe experimentou pela primeira vez. “É bom, bem gostoso. Gostei do aroma, da essência. Eu não sabia que ia passar por uma pesquisa, mas achei muito bom”, disse, rindo.

Julio Bandeira contou que virou fã da bebida durante o carnaval deste ano. Segundo ele, o sabor diferente foi o que mais chamou atenção entre as opções vendidas no bloco.

bebidas bh carnaval-2026 manjericao

