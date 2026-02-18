Assine
CARNAVAL BH 2026

Manjericão atravessa parques e encerra carnaval com defesa ambiental em BH

Tradicional na Quarta-feira de Cinzas, bloco chega à 15ª edição promovendo travessia entre áreas verdes

Quéren Hapuque
Leandro Couri
Quéren Hapuque
Repórter
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
18/02/2026 11:32

Bloco Manjericão desfila em BH nesta quarta-feira de cinzas (18/2)
Bloco Manjericão desfila em BH nesta quarta-feira de cinzas (18/2) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O tradicional desfile do Bloco do Manjericão vai atravessar parques nesta quarta-feira de cinzas (18/2), mantendo viva a proposta de ocupar e valorizar as áreas verdes da capital mineira. Em sua 15ª edição, a nona realizada em um parque, o cortejo começou a concentração às 9h, na Rua Dr. Sylvio Menicucci, 640, no bairro Castelo, seguindo em direção ao Parque Ursulina de Andrade Mello. De lá, os foliões atravessam para outro parque da região, reforçando a mensagem ambiental que marca a identidade do bloco.

Criado em 2011, durante a retomada do carnaval de Belo Horizonte, o Manjericão se consolidou como um dos principais cortejos da quarta-feira de cinzas, data que simboliza o encerramento oficial da folia na cidade. Inspirado no tradicional bloco “Segura a Coisa”, de Olinda, o grupo mantém a combinação de irreverência, crítica social e defesa de causas.

Um dos fundadores, Bruno Leal Medeiros, explica que a travessia entre parques é simbólica e prática. “A proposta hoje é atravessar pra outro parque. A gente começa aqui e termina no outro ali do lado. A ideia é despertar o interesse da população para esses espaços, que muitas vezes são subutilizados. São áreas belas, com vegetação maravilhosa, vida nativa, água em alguns deles. A proposta do bloco é que essa água permaneça, que as árvores permaneçam, que os bichos permaneçam e que a alegria permaneça”, afirma.

