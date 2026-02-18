Beija-Flor exalta o candomblé no Carnaval carioca
Durante o desfile do Carnaval 2026, a escola transformou a avenida em um grande terreiro, exaltando a ancestralidade africana, a resistência do povo negro e a força das religiões de matriz africana como parte essencial da cultura brasileira.Foto: Beija-Flor de Nilópolis - Rio Carnaval - Fotos Eduardo Hollanda
Com fantasias e alegorias marcadas por cores vivas e forte simbolismo, o desfile reverenciou orixás como Oxum e Iemanjá, além de destacar a musicalidade dos atabaques e os rituais sagrados.Foto: Beija-Flor de Nilópolis - Rio Carnaval - Fotos Eduardo Hollanda
A proposta foi unir espiritualidade e espetáculo, criando imagens impactantes sem perder o respeito às tradições. Assim, com uma apresentação potente, o público ficou emocionado.Foto: Beija-Flor de Nilópolis - Rio Carnaval - Fotos Eduardo Hollanda
O Candomblé, aliás, é uma religião que tem raízes diretas nas tradições africanas, especialmente iorubá, fon e bantu. Os rituais mantêm muitas características originais das religiões africanas.Foto: Yanajin33 wikimedia commons
Já a umbanda é considerada uma religião brasileira que mistura elementos do catolicismo, do espiritismo kardecista e de ritos africanos e indígenas.Foto: Guilherme Lopes/FLICKR
Os adeptos de ambas cultuam orixás como deuses que fazem a intermediação entre o Deus Supremo (Olodumaré) e os seres humanos. Conheça os principais orixás que são cultuados pelos devotos.Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Originalmente, existem mais de 400 orixás. Atualmente 12 deles são cultuados com bastante intensidade no dia a dia.Foto: Tereza Torres/Setur
Oxalá é o pai, que espalha a fé pelo mundo. Representado como Oxaguiã (jovem) e Oxulafã (velho). Usa um oparoxó (cajado com adornos). Seu elemento é o ar. Recebe, entre outras oferendas, velas brancas, xinxim de galinha, peixes de água doce.Foto: Olivio Cerqueira
Iemanjá é a deusa dos mares e oceanos. Tem a água como elemento. Mãe dos orixás, símbolo da maternidade. Tem eapada, leque e espelho. Algumas oferendas: feijoada e inhame.Foto: Wikipedia Commons
Oxum é o orixá do amor e da fraternidade. A água é seu elemento. Tem como símbolo o abebê, um leque espelhado. Algumas oferendas: essências de rosa, champanhe, peixes de água doce e velas brancas, azuis ou amarelas.Foto: Stella Castro/Flickr
Xangô é o orixá da justiça. Deus do trovão. O fogo é seu elemento. Carrega um machado de duas pontas. Algumas oferendas: velas brancas, vermelhas ou marrons. Cerveja escura e vinho. Quiabo, camarão e dendê.Foto: Rosane Soares/Flickr
Iansã é a deusa dos ventos e das tempestades. Controla os raios e carrega uma espada. E tem o fogo como elemento. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão e acarajé.Foto: Site Terreiro de Umbanda
O Dia de São Jorge é 23 de abril. E , na Umbanda, ele é Ogum, o orixá da guerra e da tecnologia. Tem a terra como elemento. Usa uma espada. E recebe algumas oferendas: farofa, feijão, inhame e aguardente.Foto: Reprodução
Obaluaiê (ou Omulu) é o Deus da peste. Médico dos pobres. Seu elemento é a terra. Carrega um xaxará, feixe de palha com búzios. Algumas oferendas: velas brancas, vinho rosé, coco, farofa, mel e pipoca.Foto: Denise BR/Flickr
Oxóssi é o Deus da caça. As florestas são o seu elemento. Padroeiro da sabedoria. Retratado com rabo de cavalo e chifre de boi. Algumas oferendas: peixe e milho.Foto: Reproducao/Jerri D"Oxossi
Nanã é a Deusa da Lama e do fundo dos rios, a orixá mais velha. Regente da razão humana. Seu elemento é a terra. Carrega um ibiri, um cetro de palha com búzios. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão, mel e dendêFoto: Divulgação
Ossaim é o Deus das folhas e ervas medicinais. Tem as matas como elemento.Usa um colar branco e verde. Seu símbolo é uma lança com pássaros e feixe de folhas. Algumas oferendas: feijão, arroz, milho vermelho e farofaFoto: Divulgação
