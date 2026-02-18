Beija-Flor exalta o candomblé no Carnaval carioca

Exu Ã© o orixÃ¡ da comunicaÃ§Ã£o. Mensageiro entre as divindades e os seres humanos. GuardiÃ£o dos templos e das casas. Vigia ligado Ã s encruzilhadas. Seu elemento Ã© o fogo. Leva um ogÃ³, instrumento de formato fÃ¡lico com bÃºzios, sÃ­mbolo da vida. TambÃ©m representado com um tridente, sÃ­mbolo do poder e do universo. Algumas oferendas: mel, farinha e cachaÃ§a.