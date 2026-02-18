Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Beija-Flor exalta o candomblé no Carnaval carioca

RF
Redação Flipar
  • <p>Durante o desfile do Carnaval 2026, a escola transformou a avenida em um grande terreiro, exaltando a ancestralidade africana, a resistência do povo negro e a força das religiões de matriz africana como parte essencial da cultura brasileira.</p>

    Durante o desfile do Carnaval 2026, a escola transformou a avenida em um grande terreiro, exaltando a ancestralidade africana, a resistência do povo negro e a força das religiões de matriz africana como parte essencial da cultura brasileira.

     Foto: Beija-Flor de Nilópolis - Rio Carnaval - Fotos Eduardo Hollanda
  • <p>Com fantasias e alegorias marcadas por cores vivas e forte simbolismo, o desfile reverenciou orixás como Oxum e Iemanjá, além de destacar a musicalidade dos atabaques e os rituais sagrados.</p>

    Com fantasias e alegorias marcadas por cores vivas e forte simbolismo, o desfile reverenciou orixás como Oxum e Iemanjá, além de destacar a musicalidade dos atabaques e os rituais sagrados.

     Foto: Beija-Flor de Nilópolis - Rio Carnaval - Fotos Eduardo Hollanda
  • <p>A proposta foi unir espiritualidade e espetáculo, criando imagens impactantes sem perder o respeito às tradições. Assim, com uma apresentação potente, o público ficou emocionado.</p>

    A proposta foi unir espiritualidade e espetáculo, criando imagens impactantes sem perder o respeito às tradições. Assim, com uma apresentação potente, o público ficou emocionado.

     Foto: Beija-Flor de Nilópolis - Rio Carnaval - Fotos Eduardo Hollanda
  • <p>O Candomblé, aliás, é uma religião que tem raízes diretas nas tradições africanas, especialmente iorubá, fon e bantu. Os rituais mantêm muitas características originais das religiões africanas.</p>

    O Candomblé, aliás, é uma religião que tem raízes diretas nas tradições africanas, especialmente iorubá, fon e bantu. Os rituais mantêm muitas características originais das religiões africanas.

     Foto: Yanajin33 wikimedia commons
  • <p>Já a umbanda é considerada uma religião brasileira que mistura elementos do catolicismo, do espiritismo kardecista e de ritos africanos e indígenas.</p>

    Já a umbanda é considerada uma religião brasileira que mistura elementos do catolicismo, do espiritismo kardecista e de ritos africanos e indígenas.

     Foto: Guilherme Lopes/FLICKR
  • <p>Os adeptos de ambas cultuam orixás como deuses que fazem a intermediação entre o Deus Supremo (Olodumaré) e os seres humanos. Conheça os principais orixás que são cultuados pelos devotos.</p>

    Os adeptos de ambas cultuam orixás como deuses que fazem a intermediação entre o Deus Supremo (Olodumaré) e os seres humanos. Conheça os principais orixás que são cultuados pelos devotos.

     Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
  • <p>Originalmente, existem mais de 400 orixás. Atualmente 12 deles são cultuados com bastante intensidade no dia a dia.</p>

    Originalmente, existem mais de 400 orixás. Atualmente 12 deles são cultuados com bastante intensidade no dia a dia.

     Foto: Tereza Torres/Setur
  • <p>Oxalá é o pai, que espalha a fé pelo mundo. Representado como Oxaguiã (jovem) e Oxulafã (velho). Usa um oparoxó (cajado com adornos). Seu elemento é o ar. Recebe, entre outras oferendas, velas brancas, xinxim de galinha, peixes de água doce.</p>

    Oxalá é o pai, que espalha a fé pelo mundo. Representado como Oxaguiã (jovem) e Oxulafã (velho). Usa um oparoxó (cajado com adornos). Seu elemento é o ar. Recebe, entre outras oferendas, velas brancas, xinxim de galinha, peixes de água doce.

     Foto: Olivio Cerqueira
  • <p>Iemanjá é a deusa dos mares e oceanos. Tem a água como elemento. Mãe dos orixás, símbolo da maternidade. Tem eapada, leque e espelho. Algumas oferendas: feijoada e inhame.</p>

    Iemanjá é a deusa dos mares e oceanos. Tem a água como elemento. Mãe dos orixás, símbolo da maternidade. Tem eapada, leque e espelho. Algumas oferendas: feijoada e inhame.

     Foto: Wikipedia Commons
  • <p>Oxum é o orixá do amor e da fraternidade. A água é seu elemento. Tem como símbolo o abebê, um leque espelhado. Algumas oferendas: essências de rosa, champanhe, peixes de água doce e velas brancas, azuis ou amarelas.</p>

    Oxum é o orixá do amor e da fraternidade. A água é seu elemento. Tem como símbolo o abebê, um leque espelhado. Algumas oferendas: essências de rosa, champanhe, peixes de água doce e velas brancas, azuis ou amarelas.

     Foto: Stella Castro/Flickr
  • <p>Xangô é o orixá da justiça. Deus do trovão. O fogo é seu elemento. Carrega um machado de duas pontas. Algumas oferendas: velas brancas, vermelhas ou marrons. Cerveja escura e vinho. Quiabo, camarão e dendê.</p>

    Xangô é o orixá da justiça. Deus do trovão. O fogo é seu elemento. Carrega um machado de duas pontas. Algumas oferendas: velas brancas, vermelhas ou marrons. Cerveja escura e vinho. Quiabo, camarão e dendê.

     Foto: Rosane Soares/Flickr
  • <p>Iansã é a deusa dos ventos e das tempestades. Controla os raios e carrega uma espada. E tem o fogo como elemento. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão e acarajé.</p>

    Iansã é a deusa dos ventos e das tempestades. Controla os raios e carrega uma espada. E tem o fogo como elemento. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão e acarajé.

     Foto: Site Terreiro de Umbanda
  • <p>O Dia de São Jorge é 23 de abril. E , na Umbanda, ele é Ogum, o orixá da guerra e da tecnologia. Tem a terra como elemento. Usa uma espada. E recebe algumas oferendas: farofa, feijão, inhame e aguardente.</p>

    O Dia de São Jorge é 23 de abril. E , na Umbanda, ele é Ogum, o orixá da guerra e da tecnologia. Tem a terra como elemento. Usa uma espada. E recebe algumas oferendas: farofa, feijão, inhame e aguardente.

     Foto: Reprodução
  • <p>Obaluaiê (ou Omulu) é o Deus da peste. Médico dos pobres. Seu elemento é a terra. Carrega um xaxará, feixe de palha com búzios. Algumas oferendas: velas brancas, vinho rosé, coco, farofa, mel e pipoca.</p>

    Obaluaiê (ou Omulu) é o Deus da peste. Médico dos pobres. Seu elemento é a terra. Carrega um xaxará, feixe de palha com búzios. Algumas oferendas: velas brancas, vinho rosé, coco, farofa, mel e pipoca.

     Foto: Denise BR/Flickr
  • <p>Oxóssi é o Deus da caça. As florestas são o seu elemento. Padroeiro da sabedoria. Retratado com rabo de cavalo e chifre de boi. Algumas oferendas: peixe e milho.</p>

    Oxóssi é o Deus da caça. As florestas são o seu elemento. Padroeiro da sabedoria. Retratado com rabo de cavalo e chifre de boi. Algumas oferendas: peixe e milho.

     Foto: Reproducao/Jerri D"Oxossi
  • <p>Nanã é a Deusa da Lama e do fundo dos rios, a orixá mais velha. Regente da razão humana. Seu elemento é a terra. Carrega um ibiri, um cetro de palha com búzios. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão, mel e dendê</p>

    Nanã é a Deusa da Lama e do fundo dos rios, a orixá mais velha. Regente da razão humana. Seu elemento é a terra. Carrega um ibiri, um cetro de palha com búzios. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão, mel e dendê

     Foto: Divulgação
  • <p>Ossaim é o Deus das folhas e ervas medicinais. Tem as matas como elemento.Usa um colar branco e verde. Seu símbolo é uma lança com pássaros e feixe de folhas. Algumas oferendas: feijão, arroz, milho vermelho e farofa</p>

    Ossaim é o Deus das folhas e ervas medicinais. Tem as matas como elemento.Usa um colar branco e verde. Seu símbolo é uma lança com pássaros e feixe de folhas. Algumas oferendas: feijão, arroz, milho vermelho e farofa

     Foto: Divulgação
  • <p>Exu Ã© o orixÃ¡ da comunicaÃ§Ã£o. Mensageiro entre as divindades e os seres humanos. GuardiÃ£o dos templos e das casas. Vigia ligado Ã s encruzilhadas. Seu elemento Ã© o fogo. Leva um ogÃ³, instrumento de formato fÃ¡lico com bÃºzios, sÃ­mbolo da vida. TambÃ©m representado com um tridente, sÃ­mbolo do poder e do universo. Algumas oferendas: mel, farinha e cachaÃ§a.</p>

    Exu Ã© o orixÃ¡ da comunicaÃ§Ã£o. Mensageiro entre as divindades e os seres humanos. GuardiÃ£o dos templos e das casas. Vigia ligado Ã s encruzilhadas. Seu elemento Ã© o fogo. Leva um ogÃ³, instrumento de formato fÃ¡lico com bÃºzios, sÃ­mbolo da vida. TambÃ©m representado com um tridente, sÃ­mbolo do poder e do universo. Algumas oferendas: mel, farinha e cachaÃ§a.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/@marcioheider
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay