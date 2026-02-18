Foragido da Justiça é preso com drogas e dinheiro em BH
Suspeito tinha mandado em aberto por tráfico e foi detido no Bairro Goiânia
compartilheSIGA
Um foragido da Justiça foi preso com drogas e dinheiro durante patrulhamento da Polícia Militar no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), nessa segunda-feira (16/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, militares do Grupo Especial de Policiamento Ambiental (Gepam) estavam em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, onde abordaram um homem que carregava uma bolsa com entorpecentes já embalados para venda.
Leia Mais
Depois de buscas e consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido e encaminhado às autoridades competentes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Durante a ocorrência, foram apreendidos R$ 831 em dinheiro, um tablete de maconha, 43 pedras de crack, oito pinos de cocaína e um celular.