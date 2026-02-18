Foragido da Justiça é preso com drogas e dinheiro em BH

Um foragido da Justiça foi preso com drogas e dinheiro durante patrulhamento da Polícia Militar no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), nessa segunda-feira (16/2).

Segundo a Polícia Militar, militares do Grupo Especial de Policiamento Ambiental (Gepam) estavam em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, onde abordaram um homem que carregava uma bolsa com entorpecentes já embalados para venda.

Depois de buscas e consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido e encaminhado às autoridades competentes.

Durante a ocorrência, foram apreendidos R$ 831 em dinheiro, um tablete de maconha, 43 pedras de crack, oito pinos de cocaína e um celular.