Assine
overlay
Início Gerais
PEGO PELA PM

Foragido da Justiça é preso com drogas e dinheiro em BH

Suspeito tinha mandado em aberto por tráfico e foi detido no Bairro Goiânia

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/02/2026 07:24

compartilhe

SIGA
x
Homem carregava consigo uma bolsa que continha uma considerável quantidade de drogas em BH
Homem carregava consigo uma bolsa que continha uma considerável quantidade de drogas em BH crédito: PMMG/Reprodução

Um foragido da Justiça foi preso com drogas e dinheiro durante patrulhamento da Polícia Militar no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), nessa segunda-feira (16/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, militares do Grupo Especial de Policiamento Ambiental (Gepam) estavam em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, onde abordaram um homem que carregava uma bolsa com entorpecentes já embalados para venda.

Leia Mais

Depois de buscas e consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido e encaminhado às autoridades competentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a ocorrência, foram apreendidos R$ 831 em dinheiro, um tablete de maconha, 43 pedras de crack, oito pinos de cocaína e um celular.

Tópicos relacionados:

bh policia-militar trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay