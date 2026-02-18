PM procura adolescente flagrado fracionando drogas no quintal de casa

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de Buritizeiros expediu um alerta de busca e captura de um adolescente, R. P. N. S., de 16 anos, que está foragido desde que foi visto, no quintal de sua casa, separando e embalando drogas, nessa terça-feira (17/2). Uma grande quantidade de drogas foi apreendida.

A PM recebeu informações de que o adolescente, que já se envolveu em tráfico de drogas e é suspeito de crime análogo a homicídio, estaria no quintal de sua casa, fracionando drogas, para serem vendidas.

Os policiais se deslocaram até a residência e, ao chegarem ao local, visualizaram o suspeito deitado, debaixo de uma árvore, no quintal da casa, fracionando os entorpecentes.

Ao perceber a presença policial, o jovem evadiu saltando muros de casas vizinhas e desapareceu.

No local foram encontradas 101 pedras de crack, uma porção de cocaína e duas lâminas utilizadas para o corte e fracionamento das substâncias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As drogas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Pirapora.