Homens são presos com mais de 4 mil pinos de cocaína e R$ 15 mil em Neves
Operação da PM apreendeu armas, drogas sintéticas e seis menores foram detidos
Dois adultos foram presos e seis adolescentes apreendidos durante uma grande operação contra o tráfico na noite dessa terça-feira (17/2), no Bairro Sevilha, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu depois de uma denúncia anônima informar de que um barracão estaria sendo utilizado para fracionamento e embalagem de drogas. Com base nas informações, as equipes montaram uma operação e se aproximaram do local por meio de um lote vizinho, com autorização de um morador.
Ao chegar ao endereço, os militares visualizaram oito suspeitos e realizaram o cerco. Durante a abordagem, um deles indicou onde os entorpecentes estavam escondidos dentro da residência, em cômodos como quartos e área de serviço. No local, também foram apreendidos armas e dinheiro.
Os suspeitos têm passagens por tráfico e foram encaminhados ao Departamento de Polícia Civil em Ribeirão das Neves.
Materiais apreendidos
- 4.445 pinos de cocaína
- 1 barra de cocaína (cerca de 1 kg)
- 7 porções de cocaína (aproximadamente 4 kg)
- 1.942 porções de crack
- 201 porções de skunk
- 1 barra de skunk (cerca de 1 kg)
- 230 comprimidos de ecstasy
- 4 balanças de precisão
- 2 pistolas e 1 revólver
- 1 celular
- R$ 15.992 em dinheiro
- caderno de anotações e material para embalo de drogas