GOLPE NO TRÁFICO

Homens são presos com mais de 4 mil pinos de cocaína e R$ 15 mil em Neves

Operação da PM apreendeu armas, drogas sintéticas e seis menores foram detidos

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/02/2026 06:18

Grande quantidade de drogas foi apreendida em um barracão em Ribeirão das Neves, Grande BH
Grande quantidade de drogas foi apreendida em um barracão em Ribeirão das Neves, Grande BH crédito: PMMG/Reprodução

Dois adultos foram presos e seis adolescentes apreendidos durante uma grande operação contra o tráfico na noite dessa terça-feira (17/2), no Bairro Sevilha, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu depois de uma denúncia anônima informar de que um barracão estaria sendo utilizado para fracionamento e embalagem de drogas. Com base nas informações, as equipes montaram uma operação e se aproximaram do local por meio de um lote vizinho, com autorização de um morador.

Ao chegar ao endereço, os militares visualizaram oito suspeitos e realizaram o cerco. Durante a abordagem, um deles indicou onde os entorpecentes estavam escondidos dentro da residência, em cômodos como quartos e área de serviço. No local, também foram apreendidos armas e dinheiro. 

Os suspeitos têm passagens por tráfico e foram encaminhados ao Departamento de Polícia Civil em Ribeirão das Neves.

Materiais apreendidos

  • 4.445 pinos de cocaína
  • 1 barra de cocaína (cerca de 1 kg)
  • 7 porções de cocaína (aproximadamente 4 kg)
  • 1.942 porções de crack
  • 201 porções de skunk
  • 1 barra de skunk (cerca de 1 kg)
  • 230 comprimidos de ecstasy
  • 4 balanças de precisão
  • 2 pistolas e 1 revólver
  • 1 celular
  • R$ 15.992 em dinheiro
  • caderno de anotações e material para embalo de drogas

grande-bh ribeirao-das-neves trafico-de-drogas

