Homens são presos com mais de 4 mil pinos de cocaína e R$ 15 mil em Neves

Dois adultos foram presos e seis adolescentes apreendidos durante uma grande operação contra o tráfico na noite dessa terça-feira (17/2), no Bairro Sevilha, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu depois de uma denúncia anônima informar de que um barracão estaria sendo utilizado para fracionamento e embalagem de drogas. Com base nas informações, as equipes montaram uma operação e se aproximaram do local por meio de um lote vizinho, com autorização de um morador.

Ao chegar ao endereço, os militares visualizaram oito suspeitos e realizaram o cerco. Durante a abordagem, um deles indicou onde os entorpecentes estavam escondidos dentro da residência, em cômodos como quartos e área de serviço. No local, também foram apreendidos armas e dinheiro.

Os suspeitos têm passagens por tráfico e foram encaminhados ao Departamento de Polícia Civil em Ribeirão das Neves.

Materiais apreendidos