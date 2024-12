Uma das vítimas do desabamento de uma casa, ocorrido na tarde deste sábado (28/12) no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte, morreu. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Na sequência, outras duas moradoras do imóvel foram retiradas dos escombros sem vida. Há a possibilidade de uma quarta vítima, que seria uma visitante da casa, estar soterrada.

A pessoa que teve a morte confirmada é Meury Helena, de cerca de 80 anos, já localizada pelos bombeiros sem vida. Uma equipe do Samu fez o atendimento e constatou o óbito. A Polícia Civil foi acionada para fazer a remoção do corpo e encaminhar ao Instituto Médico Legal (IML).

O tenente Marco Moura explica que o Corpo de Bombeiros tem trabalhado com a hipótese de mais duas pessoas, Tânia e Fátima, moradoras da casa, estarem soterradas. Uma delas já foi localizada em meio aos escombros. "Ela está num local de difícil remoção, o pessoal está trabalhando para conseguir retirar ela de lá". A outra moradora ainda não foi localizada.

Há informações de que teria mais uma pessoa nos escombros, que seria um visitante, o que só será confirmado com o andamento das buscas.

Com o desabamento, a casa inteira ruiu e sobraram apenas destroços. De acordo com a vizinhança, na hora em que a casa desabou foi ouvido um barulho semelhante ao de uma bomba. "Quando cheguei na varanda vi a casa terminando de cair", conta uma moradora do imóvel ao lado do desabamento.

Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas na ocorrência, além de agentes da Polícia Militar e ambulâncias do Samu. A Defesa Civil de Belo Horizonte também foi acionada.