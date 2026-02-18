Assine
ACIDENTE

Motorista morre depois de ser 'fechado' por carreta em MG

Caso aconteceu na MGC-491, na altura do Km 4, em São Sebastião do Paraíso, no Sul do estado

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
18/02/2026 20:29

Um dos motoristas sofreu um politraumatismo e morreu no local
Um dos motoristas sofreu um politraumatismo e morreu no local crédito: CBMMG

Um acidente envolvendo dois carros deixou um motorista morto, na tarde desta quarta-feira (18/2). A ocorrência foi registrada na MGC-491, na altura do Km 4, em São Sebastião do Paraíso, Sul do estado.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), dois carros bateram frontalmente. Testemunhas relataram aos militares, que os veículos seguiam em sentido contrário, quando o condutor, de 57 anos, que dirigia VW Gol, supostamente foi fechado por uma carreta. 

Com isso, ele atravessou o canteiro central da via, batendo de frente com o outro carro, um HB20, conduzido por um homem, de 37.

O motorista de 37 anos foi atendido pelo Samu e teve ferimentos leves. Já o condutor do Gol, sofreu um politraumatismo e não resistiu. O corpo da vítima foi retirado e entregue à funerária de plantão.

Devido a batida, houve grande derramamento de óleo lubrificante na pista. Foi necessário que a Guarda Municipal colocasse serragem sobre o líquido, para evitar derrapagens no local. 

