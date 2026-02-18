Vídeo: motorista de ônibus cai na folia ao ficar preso no trânsito

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O que poderia ser um transtorno para muitas pessoas foi, para o motorista de ônibus conhecido como 'Zé Pretinho', um momento de aproveitar. Durante o carnaval na cidade histórica de São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, na última quinta-feira (12/2), o condutor ficou preso no trânsito e caiu na folia.

No meio da multidão, em vez de ficar estressado por estar preso durante o desfile do 'Bloco das Domésticas', Zé desligou o veículo, tirou o cinto de segurança, abriu a porta do ônibus e desceu para dançar ao som de "I Will Survive", grande sucesso da cantora norte-americana Glória Gaynor. Assim que desceu, o motorista aproveitou para tocar junto com a percussão.

Os foliões amaram a atitude do motorista e começaram a aplaudir o show. Depois de dançarem com o condutor, abriram passagem para que o ônibus seguisse viagem normalmente.

O momento foi gravado e viralizou nas redes sociais.

Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges