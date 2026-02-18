Vídeo: motorista de ônibus cai na folia ao ficar preso no trânsito
Em vez de ficar estressado com o engarrafamento em São João del-Rei (MG), o condutor desceu do ônibus e começou a dançar ao som de "I Will Survive"
compartilheSIGA
O que poderia ser um transtorno para muitas pessoas foi, para o motorista de ônibus conhecido como 'Zé Pretinho', um momento de aproveitar. Durante o carnaval na cidade histórica de São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, na última quinta-feira (12/2), o condutor ficou preso no trânsito e caiu na folia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No meio da multidão, em vez de ficar estressado por estar preso durante o desfile do 'Bloco das Domésticas', Zé desligou o veículo, tirou o cinto de segurança, abriu a porta do ônibus e desceu para dançar ao som de "I Will Survive", grande sucesso da cantora norte-americana Glória Gaynor. Assim que desceu, o motorista aproveitou para tocar junto com a percussão.
- Malas e glitter: turistas avaliam carnaval de BH
- Belotur acredita que carnaval de BH tenha superado 6 milhões de foliões
- Número de banheiros aumenta no carnaval de BH, mas ainda é alvo de críticas
Os foliões amaram a atitude do motorista e começaram a aplaudir o show. Depois de dançarem com o condutor, abriram passagem para que o ônibus seguisse viagem normalmente.
O momento foi gravado e viralizou nas redes sociais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges