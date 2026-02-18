Belotur acredita que carnaval de BH tenha superado 6 milhões de foliões

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O carnaval de Belo Horizonte (MG) tem crescido ano após ano e se consolidado como um dos maiores do Brasil. De acordo com o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, a expectativa era de 6,05 milhões de foliões nos blocos em 2026, mas acredita-se que o número oficial tenha superado a estimativa, apesar de ainda estar sendo contabilizado. A quantidade maior do que a esperada, no entanto, expôs alguns desafios a serem driblados.

"O desfile deste ano foi diferenciado em termos de qualidade. Nós tivemos blocos variando de 200 a 500 pessoas, como 2 mil a 5 mil pessoas. Mas há blocos com estimativa de ter chegado a, talvez, quase 300 mil foliões [como o Bloco Marinada]", destaca Cruvinel.

O mesmo foi sentido no setor hoteleiro, que registrou ocupação entre 98% e 100% nos quatro dias de folia, sobretudo no Hipercentro. O presidente da empresa destacou que, segundo balanços feitos pelos próprios hotéis, havia hóspedes diversos, desde turistas de outros estados como de outros países.

Sobrecarga

Naturalmente, com a cidade cheia, pode haver sobrecarga em alguns equipamentos. Na mobilidade, os foliões sentiram algumas dificuldades, especialmente para chegar na concentração de grandes blocos, como o Marinada, na Região Pampulha, no domingo (15/2). Conforme apuração do Estado de Minas, ônibus do transporte público, especialmente os das linhas do Move com destino ou partida da Pampulha ficaram abarrotados.

Para chegar à Avenida Antônio Abrahão Caram, onde a atração desfilou, muitos dos fãs precisaram disputar os ônibus, que ficaram lotados. Os principais coletivos utilizados são aqueles com destino à Região Pampulha. O Move articulado 51 (Estação Pampulha/Hospitais), com capacidade maior do que outros ônibus, foi destaque dentre as opções para a locomoção.

Na Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias que dão acesso ao local do show, a reportagem do Estado de Minas registrou outras linhas com destino à Pampulha completamente lotadas. As linhas 5106 (BH Shopping/Bandeirantes) e 5401 (Dom Cabral/São Luiz) também passaram lotadas e, novamente, muitos motoristas optaram não parar nas estações do Move da avenida. Já na volta do show, as estações foram flagradas com filas gigantescas. Nas redes sociais, internautas também reclamaram da demora para voltar do show.

Cruvinel destacou que todas as linhas de ônibus funcionaram dentro do previsto para o período e que houve um reforço para os dias de folia, mas que, devido a concentração de pessoas, especialmente na Região Pampulha, as ocorrências podem ter acontecido.

Segundo o boletim diário divulgado pela Prefeitura de BH (PBH), 11.299 viagens de ônibus foram feitas na cidade no domingo, dia da Marinada. O número é 21% menor do que a quantidade de viagens realizadas no primeiro dia de folga, de 14.341.

Carnaval de 2027

"O público superou as expectativas, inclusive da organização e da produção. A sugestão de que o bloco acontecesse ali no entorno do Mineirão é que ali é uma área que comporta melhor grandes públicos, então essa foi a primeira tratativa. A segunda é a criação, pelo Corpo de Bombeiros, do PED (plano de evacuação e dispensação para blocos com expectativa acima de 100 mil pessoas", disse.

Em relação ao pioneirismo desta edição, que foi a maior até hoje na capital mineira, o presidente da Belotur destaca que, a partir de agora, serão feitas discussões para entender gargalos e possibilidades para os próximos anos. Cruvinel destacou que o carnaval de Belo Horizonte de 2027 já está sendo planejado, especialmente para que não haja transtornos.