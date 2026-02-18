Fim do Carnaval: Saiba combater a ressaca após beber na folia
-
Festas de aniversário, casamento, bodas… Comemorações e celebrações variadas. Quem vai a eventos festivos geralmente tem à disposição bebidas alcoólicas de diversos tipos. Essas bebidas são variações do etanol que podem afetar o fígado e o cérebro, dependendo do volume ingerido.Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
-
Agora veja alguns alimentos cujos nutrientes ajudam a reduzir o tempo de ação do álcool e, com isso, contribuem para atenuar a ressaca. Também surtem efeito para aumentar a disposição. O levantamento foi feito recentemente pela emissora CNN.Foto: Andrea Ledesma Ramos - Flickr
-
Limão: Fruta cítrica, rica em vitamina C, pode ser consumida em suco (limonada suiça inclui a casca batida no liquidificador).ou sobre algum aperitivo. Combina bem com hortelã.Foto: Reprodução do Youtube
-
Água de coco: Fonte de eletrólitos e fonte de magnésio, essa bebida natural ajuda a equilibrar o organismo. Pode ser consumida diretamente da fruta ou em caixas e garrafas na versão industrializada (mas procure as puras).Foto: adriano gadini pixabay
-
-
Gengibre: Tem função anti-inflamatória e auxiliar na prevenção de náuseas e vômitos. Pode ser acrescentado em pequenos pedaços nos alimentos, mascado puro ou colocado em chás ou sucos.Foto: Divulgação/Receita de Vó
-
Banana e abacate: Ambas as frutas são ricas em potássio e antioxidantes. Com isso, ajudam a combater o cansaço após uma noite de comemoração.Foto: Flickr viajandonomundo
-
Verduras verdes escuras (rúcula, couve, espinafre) – Ajudam na desintoxicação do fígado. Podem ser consumidas na refeição ou colocadas em sucos.Foto: Imagem gerada por i.a
-
-
Boldo, hortelã e chá verde: As três ervas têm propripriedades para limpar o estômago e o fígado, aliviando a sensação de mal-estar.Foto: Recitadavovo.com.br Diurético, Anti-Inflamatório, Gases, Calmante,
-
Ovo e tomate: Colocando os dois numa refeição com salada, por exemplo, o benefício será grande, pois ambos têm antioxidantes e ajudam a eliminar toxinas.Foto: Imagem gerada por i.a
-
Os efeitos das bebidas no organismo variam de pessoa para pessoa e, por isso, sempre é bom saber o próprio limite, para evitar mal-estar e também para não perturbar os outros. Afinal, além dos problemas logo após o consumo, a ressaca pode te derrubar no dia seguinte.Foto: - Engin_Akyurt pixabay
-
-
Confira então as peculiaridades de cinco bebidas comuns em festas para que você tenha cuidado nas próximas celebrações. Drinks podem conter ingredientes variados que não só fazem a diferença na velocidade de absorção do álcool como influem na maneira como a pessoa acorda no dia seguinte.Foto: - pickpik.com creative commons
-
1- Vodca: feita de grãos fermentados, é purificada e fermentada repetidas vezes, até que fique o mais clara possívelFoto: Freepik
-
Como não contém carboidratos ou açúcares, só possui as calorias advindas do etanol . Apesar do alto conteúdo alcoólico – cerca de 40% -, é a que tem menos chance de provocar ressacaFoto: Cemil Degirmenci wikimedia commons
-
-
2- UÃsque: destilado de grÃ£os fermentados, como o trigo ou a cevada, e envelhecido em tonÃ©is de madeiraFoto: Freepik
-
É uma bebida que causa muita ressaca por ter muitas substâncias formadas durante o processo de envelhecimento nos tonéis de carvalho. Para reduzir a absorção da bebida pelo corpo, é necessário tomá-la bastante diluída ou com um ingrediente calórico.Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
-
3- Vinho branco: feito a partir da fermentação de suco de uvaFoto: Imagem Free de Jan Kuss por Pixabay
-
-
Contém sulfitos (sais de ácido sulfuroso formados peloe contato de dióxido de enxofre com soluções alcalinas). Essa substância impede que o vinho fique escuro. Esses compostos são os que provavelmente causam a chamada ressaca de vinho brancoFoto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
-
O espumante, tÃ£o comum nas celebraÃ§Ãµes, Ã© uma espÃ©cie de vinho branco, mas apenas o produto original da regiÃ£o de Champagne, no nordeste da FranÃ§a, pode ser chamado de champanhe. Esse direito Ã© garantido pela patente da marca.Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
-
4- Vinho tinto: diferentemente do branco, é feito a partir da fermentação do suco da uva junto com a casca e as sementesFoto: Pixabay
-
-
A ressaca é pior que a da cerveja e a do vinho branco porque o vinho tinto, além do etanol, contém metanol. O fígado processa o etanol primeiro e o metanol por último. Por isso, o mal-estar no dia seguinte ainda é forte.Foto: freepik wavebreakmedia_micro
-
5- Cerveja: é a mais calórica e normalmente ainda vem acompanhada de alguns petiscos. Ainda assim, é a menos maléfica para o corpo, já que contém o menor teor de álcool: entre 3% e 6%Foto: Freepik
-
Mas a cerveja tem elevado teor de compostos chamados purinas, que aumentam os níveis de ácido úrico no sangue. Portanto, pessoas propensas a certas doenças que se agravam com o ácido úrico, como gota, devem evitar.Foto: Pixabay
-