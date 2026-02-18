Assine
ALERTA DE 'PERIGO'

MG: 265 cidades entram em alerta para chuvas e ventos de até 100 km/h

Municípios que constam no alerta podem ter chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou até 50 mm/dia; confira a lista

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
18/02/2026 19:46

Apesar do alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos
Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, segundo o Inmet crédito: depositphotos.com / zanuckcalilus

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em 265 cidades de Minas Gerais (confira a lista abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h desta quinta-feira (19/2).

Segundo o Inmet, as cidades incluídas no alerta podem registrar chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h ou até 50 mm/dia. A previsão indica que as precipitações poderão ser acompanhadas de ventos fortes, com velocidades entre 60 km/h e 100 km/h.

Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, pontuou o Inmet.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Belo Horizonte não consta no alerta do Inmet, que é válido até a manhã desta quinta. No entanto, nesse mesmo dia, a partir do período da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva oscilando entre moderada e forte, além de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil da capital. 

O que fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Confira as cidades em alerta por ordem alfabética

  1. Água Comprida
  2. Aguanil
  3. Aiuruoca
  4. Alagoa
  5. Albertina
  6. Alfenas
  7. Alfredo Vasconcelos
  8. Alpinópolis
  9. Alterosa
  10. Alto Rio Doce
  11. Andradas
  12. Andrelândia
  13. Antônio Carlos
  14. Arantina
  15. Araxá
  16. Arceburgo
  17. Arcos
  18. Areado
  19. Baependi
  20. Bambuí
  21. Bandeira do Sul
  22. Barbacena
  23. Barroso
  24. Bias Fortes
  25. Boa Esperança
  26. Bocaina de Minas
  27. Bom Jardim de Minas
  28. Bom Jesus da Penha
  29. Bom Repouso
  30. Bom Sucesso
  31. Borda da Mata
  32. Botelhos
  33. Brazópolis
  34. Bueno Brandão
  35. Cabo Verde
  36. Cachoeira de Minas
  37. Caldas
  38. Camacho
  39. Camanducaia
  40. Cambuí
  41. Cambuquira
  42. Campanha
  43. Campestre
  44. Campo Belo
  45. Campo do Meio
  46. Campos Gerais
  47. Cana Verde
  48. Candeias
  49. Capela Nova
  50. Capetinga
  51. Capitólio
  52. Caranaíba
  53. Carandaí
  54. Careaçu
  55. Carmo da Cachoeira
  56. Carmo da Mata
  57. Carmo de Minas
  58. Carmo do Cajuru
  59. Carmo do Rio Claro
  60. Carmópolis de Minas
  61. Carrancas
  62. Carvalhópolis
  63. Carvalhos
  64. Casa Grande
  65. Cássia
  66. Caxambu
  67. Claraval
  68. Cláudio
  69. Conceição da Aparecida
  70. Conceição da Barra de Minas
  71. Conceição das Alagoas
  72. Conceição das Pedras
  73. Conceição do Rio Verde
  74. Conceição dos Ouros
  75. Congonhal
  76. Conquista
  77. Conselheiro Lafaiete
  78. Consolação
  79. Coqueiral
  80. Cordislândia
  81. Coronel Xavier Chaves
  82. Córrego Danta
  83. Córrego do Bom Jesus
  84. Córrego Fundo
  85. Cristais
  86. Cristiano Otoni
  87. Cristina
  88. Crucilândia
  89. Cruzília
  90. Delfim Moreira
  91. Delfinópolis
  92. Delta
  93. Desterro de Entre Rios
  94. Desterro do Melo
  95. Divinópolis
  96. Divisa Nova
  97. Dom Viçoso
  98. Dores de Campos
  99. Doresópolis
  100. Elói Mendes
  101. Entre Rios de Minas
  102. Espírito Santo do Dourado
  103. Estiva
  104. Ewbank da Câmara
  105. Extrema
  106. Fama
  107. Formiga
  108. Fortaleza de Minas
  109. Fronteira
  110. Frutal
  111. Gonçalves
  112. Guapé
  113. Guaranésia
  114. Guaxupé
  115. Heliodora
  116. Ibertioga
  117. Ibiá
  118. Ibiraci
  119. Ibitiúra de Minas
  120. Ibituruna
  121. Iguatama
  122. Ijaci
  123. Ilicínea
  124. Inconfidentes
  125. Ingaí
  126. Ipuiúna
  127. Itaguara
  128. Itajubá
  129. Itamogi
  130. Itamonte
  131. Itanhandu
  132. Itapecerica
  133. Itapeva
  134. Itaú de Minas
  135. Itumirim
  136. Itutinga
  137. Jacuí
  138. Jacutinga
  139. Japaraíba
  140. Jeceaba
  141. Jesuânia
  142. Juiz de Fora
  143. Juruaia
  144. Lagoa da Prata
  145. Lagoa Dourada
  146. Lambari
  147. Lavras
  148. Liberdade
  149. Lima Duarte
  150. Luminárias
  151. Luz
  152. Machado
  153. Madre de Deus de Minas
  154. Maria da Fé
  155. Marmelópolis
  156. Medeiros
  157. Minduri
  158. Monsenhor Paulo
  159. Monte Belo
  160. Monte Santo de Minas
  161. Monte Sião
  162. Munhoz
  163. Muzambinho
  164. Natércia
  165. Nazareno
  166. Nepomuceno
  167. Nova Ponte
  168. Nova Resende
  169. Olaria
  170. Olímpio Noronha
  171. Oliveira
  172. Oliveira Fortes
  173. Ouro Fino
  174. Pains
  175. Paraguaçu
  176. Paraisópolis
  177. Passa Quatro
  178. Passa Tempo
  179. Passa Vinte
  180. Passos
  181. Pedra do Indaiá
  182. Pedralva
  183. Pedro Teixeira
  184. Perdizes
  185. Perdões
  186. Piedade do Rio Grande
  187. Piedade dos Gerais
  188. Pimenta
  189. Piracema
  190. Piranguçu
  191. Piranguinho
  192. Piumhi
  193. Planura
  194. Poço Fundo
  195. Poços de Caldas
  196. Pouso Alegre
  197. Pouso Alto
  198. Prados
  199. Pratápolis
  200. Pratinha
  201. Queluzito
  202. Resende Costa
  203. Ressaquinha
  204. Ribeirão Vermelho
  205. Rio Espera
  206. Rio Preto
  207. Ritápolis
  208. Sacramento
  209. Santa Bárbara do Monte Verde
  210. Santa Bárbara do Tugúrio
  211. Santa Cruz de Minas
  212. Santa Juliana
  213. Santana da Vargem
  214. Santana do Garambéu
  215. Santana do Jacaré
  216. Santana dos Montes
  217. Santa Rita de Caldas
  218. Santa Rita de Ibitipoca
  219. Santa Rita de Jacutinga
  220. Santa Rita do Sapucaí
  221. Santo Antônio do Amparo
  222. Santo Antônio do Monte
  223. Santos Dumont
  224. São Bento Abade
  225. São Brás do Suaçuí
  226. São Francisco de Paula
  227. São Gonçalo do Sapucaí
  228. São João Batista do Glória
  229. São João da Mata
  230. São João del Rei
  231. São José da Barra
  232. São José do Alegre
  233. São Lourenço
  234. São Pedro da União
  235. São Roque de Minas
  236. São Sebastião da Bela Vista
  237. São Sebastião do Oeste
  238. São Sebastião do Paraíso
  239. São Sebastião do Rio Verde
  240. São Thomé das Letras
  241. São Tiago
  242. São Tomás de Aquino
  243. São Vicente de Minas
  244. Sapucaí-Mirim
  245. Senador Amaral
  246. Senador José Bento
  247. Senhora dos Remédios
  248. Seritinga
  249. Serrania
  250. Serranos
  251. Silvianópolis
  252. Soledade de Minas
  253. Tapira
  254. Tapiraí
  255. Tiradentes
  256. Tocos do Moji
  257. Toledo
  258. Três Corações
  259. Três Pontas
  260. Turvolândia
  261. Uberaba
  262. Vargem Bonita
  263. Varginha
  264. Virgínia
  265. Wenceslau Braz

