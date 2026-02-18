MG: 265 cidades entram em alerta para chuvas e ventos de até 100 km/h
Municípios que constam no alerta podem ter chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou até 50 mm/dia; confira a lista
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em 265 cidades de Minas Gerais (confira a lista abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h desta quinta-feira (19/2).
Segundo o Inmet, as cidades incluídas no alerta podem registrar chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h ou até 50 mm/dia. A previsão indica que as precipitações poderão ser acompanhadas de ventos fortes, com velocidades entre 60 km/h e 100 km/h.
Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, pontuou o Inmet.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Belo Horizonte não consta no alerta do Inmet, que é válido até a manhã desta quinta. No entanto, nesse mesmo dia, a partir do período da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva oscilando entre moderada e forte, além de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil da capital.
O que fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Confira as cidades em alerta por ordem alfabética
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Arantina
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barbacena
- Barroso
- Bias Fortes
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Cana Verde
- Candeias
- Capela Nova
- Capetinga
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cássia
- Caxambu
- Claraval
- Cláudio
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dores de Campos
- Doresópolis
- Elói Mendes
- Entre Rios de Minas
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guapé
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itaguara
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapecerica
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Itumirim
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa da Prata
- Lagoa Dourada
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Medeiros
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Ouro Fino
- Pains
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Perdizes
- Perdões
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Piracema
- Piranguçu
- Piranguinho
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Pratápolis
- Pratinha
- Queluzito
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Espera
- Rio Preto
- Ritápolis
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Monte
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco de Paula
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tapira
- Tapiraí
- Tiradentes
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Uberaba
- Vargem Bonita
- Varginha
- Virgínia
- Wenceslau Braz