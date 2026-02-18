MG: 265 cidades entram em alerta para chuvas e ventos de até 100 km/h

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em 265 cidades de Minas Gerais (confira a lista abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h desta quinta-feira (19/2).

Segundo o Inmet, as cidades incluídas no alerta podem registrar chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h ou até 50 mm/dia. A previsão indica que as precipitações poderão ser acompanhadas de ventos fortes, com velocidades entre 60 km/h e 100 km/h.

Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, pontuou o Inmet.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Belo Horizonte não consta no alerta do Inmet, que é válido até a manhã desta quinta. No entanto, nesse mesmo dia, a partir do período da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva oscilando entre moderada e forte, além de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil da capital.

O que fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Confira as cidades em alerta por ordem alfabética