Homem fica ferido ao bater carro de frente com ônibus na BR-365

Um motorista ficou ferido ao bater de frente com um ônibus nesta quarta-feira (18/2), na rodovia BR-365, em João Pinheiro. O ônibus transportava 27 passageiros, mas nenhum deles se feriu.

O acidente aconteceu na altura do km 299, no Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro invadiu a contramão e bateu contra o veículo de passageiros. O motorista do carro feriu um dos braços e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado para João Pinheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ônibus ia de Recife (PE) para Campo Grande (MS) e o condutor também não teve ferimentos. As causas da invasão da contramão ainda estão sendo investigadas.