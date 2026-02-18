Assine
Invadiu a contramão

Homem fica ferido ao bater carro de frente com ônibus na BR-365

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro invadiu a contramão e bateu contra o veículo de passageiros; no ônibus não houve feridos

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
18/02/2026 16:31

Homem fica ferido ao bater de frente com ônibus na BR-365
Homem fica ferido ao bater de frente com ônibus na BR-365 crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PRF

Um motorista ficou ferido ao bater de frente com um ônibus nesta quarta-feira (18/2), na rodovia BR-365, em João Pinheiro. O ônibus transportava 27 passageiros, mas nenhum deles se feriu.

O acidente aconteceu na altura do km 299, no Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro invadiu a contramão e bateu contra o veículo de passageiros. O motorista do carro feriu um dos braços e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado para João Pinheiro.

O ônibus ia de Recife (PE) para Campo Grande (MS) e o condutor também não teve ferimentos. As causas da invasão da contramão ainda estão sendo investigadas.

acidente br-365 minas-gerais onibus

