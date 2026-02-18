Mãe e filha são presas por matarem idoso que as acusou de furto

Duas mulheres, mãe e filha, foram presas suspeitas de matar um idoso de 65 anos a golpes de facão na madrugada desta quarta-feira (18/2), em Patos de Minas. As duas alegam que agiram em legítima defesa após serem acusadas de furto. O crime foi registrado na avenida Ronaldo Fernandes de Sousa, no Bairro Coração Eucarístico.

Por volta das 3h, a Polícia Militar foi acionada por causa de uma briga envolvendo um homem e duas mulheres. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o idoso caído no chão, já sem sinais vitais. O Samu foi acionado e confirmou a morte.

Durante as diligências, os policiais identificaram as suspeitas. A mãe foi localizada em casa e presa. Já a filha, de 26 anos, fugiu do local, mas foi encontrada ainda pela manhã nas proximidades do crime, usando peruca e boné para tentar despistar a polícia. Após ser reconhecida, ela também foi detida.

Segundo relato da mãe aos policiais, ela foi até a residência da vítima procurar a filha, que costumava frequentar o local. O idoso teria dito que a jovem já havia saído e a acusou de furtar dinheiro. A mulher deixou o imóvel e passou a ser acompanhada pelo homem. Ambos encontraram a jovem na rua e houve discussão.

As mulheres alegaram que o idoso estaria com um pedaço de madeira e tentou atingir a jovem. A mãe afirmou que interveio e ambos caíram no chão. Nesse momento, a filha teria pegado um facão e desferido os golpes contra o homem. A perícia apontou ao menos cinco perfurações no corpo da vítima.

A jovem relatou aos policiais que esteve na casa do idoso durante a madrugada para consumir bebida alcoólica e que saiu após ser acusada de furto. Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil apresentou versão diferente, dizendo que a filha iniciou as agressões com o facão e que o idoso teria pegado o pedaço de madeira para se defender. Ainda segundo o relato, a mãe teria derrubado a vítima antes dos golpes.

O caso é investigado. As duas suspeitas permanecem presas na Delegacia de Plantão de Patos de Minas.