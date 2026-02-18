Assine
overlay
Início Gerais
DESAPARECIDA

Idosa de 91 anos está desaparecida há 24 horas em Belo Horizonte

Maristela Parreiras teria saído com um carro de aplicativo e abandonado o veículo antes de chegar ao destino

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
18/02/2026 14:24

compartilhe

SIGA
x
Dona Maristela saiu de casa no final da manhã de terça-feira e não foi mais vista
Maristela Parreiras, de 91 anos, saiu de casa no final da manhã dessa terça-feira e não foi mais vista crédito: Álbum de família

"Angústia, ansiedade, sofrimento". Esses são os sentimentos de Maristela Parreiras, de 91 anos, residente no Bairro São Salvador, na região Noroeste de Belo Horizonte, e que está desaparecida desde as 11 horas desta terça-feira (17/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo Carolina Fagundes, neta de Maristela, sua avó vive com uma prima-sobrinha, que saiu na segunda-feira para ir ao interior e, ao retornar para casa na tarde de terça-feira, não mais encontrou a idosa.

Ao conversar com vizinhos, os parentes descobriram que Maristela pegou um veículo de aplicativo com ajuda de um desses vizinhos, a quem disse que iria para a casa de uma parente. Eram 11h e, depois disso, não foi mais vista.

"Conseguimos descobrir o motorista de aplicativo que transportou minha avó. Ele nos contou que ela não quis ir para o destino informado e que, ao chegar a um supermercado na Avenida Abílio Machado, desembarcou", conta a neta Carolina.

Ela diz, ainda, que o motorista relatou que Maristela se mostrava bastante agitada. "Minha avó é uma pessoa tranquila. Ela pode estar em surto", diz Carolina.

A preocupação maior da família foi um bilhete deixado pela desaparecida. Nele, se despedia da prima de Carolina, com quem morava, e deixava a entender que poderia atentar contra a própria vida. "Disse que nunca mais daria trabalho para minha prima", conta Carolina.

Maristela estaria, segundo a família, sem documentos, pois sua bolsa com pertences e dinheiro estava em cima da mesa da sala da casa, junto do bilhete. A residência, segundo a neta, estava toda aberta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Informações podem ser dadas pelos telefones (31) 97157-2887 (família), 190 (Polícia Militar) ou 0800-282-8197 (Polícia Civil).

Tópicos relacionados:

24-horas bh desaparecida idosa pcmg pmmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay