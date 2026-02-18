Idosa de 91 anos está desaparecida há 24 horas em Belo Horizonte
Maristela Parreiras teria saído com um carro de aplicativo e abandonado o veículo antes de chegar ao destino
"Angústia, ansiedade, sofrimento". Esses são os sentimentos de Maristela Parreiras, de 91 anos, residente no Bairro São Salvador, na região Noroeste de Belo Horizonte, e que está desaparecida desde as 11 horas desta terça-feira (17/2).
Segundo Carolina Fagundes, neta de Maristela, sua avó vive com uma prima-sobrinha, que saiu na segunda-feira para ir ao interior e, ao retornar para casa na tarde de terça-feira, não mais encontrou a idosa.
Ao conversar com vizinhos, os parentes descobriram que Maristela pegou um veículo de aplicativo com ajuda de um desses vizinhos, a quem disse que iria para a casa de uma parente. Eram 11h e, depois disso, não foi mais vista.
"Conseguimos descobrir o motorista de aplicativo que transportou minha avó. Ele nos contou que ela não quis ir para o destino informado e que, ao chegar a um supermercado na Avenida Abílio Machado, desembarcou", conta a neta Carolina.
Ela diz, ainda, que o motorista relatou que Maristela se mostrava bastante agitada. "Minha avó é uma pessoa tranquila. Ela pode estar em surto", diz Carolina.
A preocupação maior da família foi um bilhete deixado pela desaparecida. Nele, se despedia da prima de Carolina, com quem morava, e deixava a entender que poderia atentar contra a própria vida. "Disse que nunca mais daria trabalho para minha prima", conta Carolina.
Maristela estaria, segundo a família, sem documentos, pois sua bolsa com pertences e dinheiro estava em cima da mesa da sala da casa, junto do bilhete. A residência, segundo a neta, estava toda aberta.
Informações podem ser dadas pelos telefones (31) 97157-2887 (família), 190 (Polícia Militar) ou 0800-282-8197 (Polícia Civil).