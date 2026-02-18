Assine
DESAVENÇA FAMILIAR

BH: ex-cunhado é suspeito de matar agressor da irmã

Vítima do crime no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), tinha histórico de violência doméstica, segundo a polícia

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/02/2026 10:33

Militares do 22º Batalhão conduziram um homem suspeito de envolvimento no crime crédito: Instagram

Um jovem de 24 anos é suspeito de matar um homem de 25 na madrugada desta quarta-feira de cinzas (18/2), em uma estrada de terra no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local os militares encontraram a vítima já sem vida. Durante levantamentos iniciais, foi apurado que, minutos antes do crime, o homem havia se envolvido em uma discussão com o principal suspeito em uma escadaria da região.

Depois da confusão, a vítima teria ido até a casa dos pais para ajustar a corrente de uma bicicleta. Em seguida, retornou ao local, onde encontrou o suspeito acompanhado de outras três pessoas. Uma delas estava armada e efetuou quatro disparos, sendo um no rosto, que causou a morte.

De acordo com a PM, apesar de não ter sido autor dos disparos, ele é tratado como suspeito por ter organizado uma armadilha para a vítima, que já havia sido casada com a irmã e possuía histórico de agressões e cárcere privado contra a mulher. O conflito entre os familiares seria antigo e teria culminado no homicídio.

Militares do 22º Batalhão conduziram um homem suspeito de envolvimento no crime para a sede da 128ª Companhia, no Bairro Vera Cruz. A ocorrência segue em andamento e será investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais.

