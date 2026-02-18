Homem é assassinado a caminho de entrevista de emprego
A vítima tinha passagens na polícia por roubos e furtos, além de ameaças de morte
Vinícius Oliveira de Souza, de 27 anos, estava desempregado havia alguns meses e estava empolgado com a oportunidade de uma nova perspectiva. Tinha uma entrevista de emprego na manhã desta quarta-feira de cinzas (18/2). No entanto, pouco depois de sair de casa, foi morto a tiros na rodovia José Francisco da Rocha, um trecho municipalizado da MG-030, entre o Bairro Vila Castela e o Shopping Serena Mall, em Nova Lima.
O crime ocorreu por volta das 7h. Vinícius saiu de casa, de carro, para ir à entrevista. Ao chegar à estrada, teve o veículo cercado e foi atingido por dois tiros, um na cabeça e outro no tórax. O autor — ou autores, a polícia ainda não tem essa informação — fugiu em seguida.
As primeiras investigações, segundo a Polícia Militar, apontam que a vítima tinha passagens por furto e roubo e vinha sendo apontada como autora de novos crimes na região.
Além disso, teria feito diversas ameaças a moradores na região onde morava. A PM emitiu um alerta, ao mesmo tempo que tenta localizar imagens de câmeras de segurança que possam ter filmado o assassinato na região.