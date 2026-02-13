Acusado de matar mulheres em padaria tem prisão preventiva decretada

O suspeito de matar três mulheres em uma padaria, no Bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), no último dia 4, teve a prisão preventiva decretada na manhã desta sexta-feira (13/2). O homem, de 30 anos, foi preso em flagrante nessa quarta-feira (11/2), no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova, em BH, e confessou ter cometido o crime.



Durante a coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil (PCMG) nessa quinta-feira (12/2), os investigadores apontaram que uma arma de fogo artesanal, munições e outros objetos encontrados com o homem durante a prisão podem ter ligação com o assassinato das três mulheres e também com uma tentativa de homicídio registrada no dia seguinte ao crime, em uma oficina na Grande BH.



A corporação também afirmou que o suspeito não tinha relação com o adolescente de 17 anos, que havia sido apreendido anteriormente por envolvimento no caso. O jovem, ex-namorado de uma das vítimas, deixou de ser considerado o principal suspeito, mas continua sendo investigado até o encerramento do inquérito. Ele foi solto na noite de ontem. A informação foi confirmada nesta manhã pela defesa dele.

Desde o dia que o jovem foi preso, o adolescente e a mãe afirmaram que ele não era o assassino. Nas cartas, às quais o Estado de Minas teve acesso, o jovem diz que não estava aguentando “pagar” por algo que não fez. Ele afirma que nunca esteve na padaria em que a namorada trabalhava e conta que a amava. “Eu nunca teria coragem de matar alguém. O monstro que fez isso com ela merece pagar, ela não merecia isso. Eu amava demais essa menina, muita covardia o que fizeram com ela”, escreveu.



Em outra carta, o garoto suplica que a mãe reúna provas que comprovem sua inocência. Ele cita todas as pessoas com quem conversou em uma mercearia, onde estaria no momento do crime, e pede que a família faça um vídeo para ser postado nas redes sociais. “Toma cuidado na rua, não fica lá em casa. Se fizeram isso com ela (Nathielly), podem fazer com vocês, e não se esqueçam que o assassino dela está solto ainda”, pediu o adolescente.



Segundo a PC, a investigação segue em andamento e, por isso, não é possível definir a motivação dos crimes.



Relembre o caso

Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 anos; Emanuelly, de 14; e Ione Ferreira Costa, de 56, foram vítimas do crime na semana passada. As jovens trabalhavam no estabelecimento e Ione era cliente da padaria. Emanuelly chegou a ser socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital Risoleta Neves, onde morreu.



De acordo com o boletim de ocorrência, equipes foram até um endereço no Bairro Céu Azul, após receberem informações sobre o possível autor. No local, os militares localizaram uma motocicleta com características semelhantes às usadas no crime da padaria.



O ex-namorado de Nathielly foi apreendido e passou por audiência. A mãe do jovem afirmou, no dia dos crimes, que ele não era o autor e sustentou que o filho estava em casa no momento dos fatos, apresentando imagens e comprovantes como possível álibi. Informações preliminares indicam ainda que uma testemunha teria dúvidas sobre a autoria.



Por outro lado, relatos de pessoas que estavam nas proximidades apontam que o ex-namorado teria ido ao local por ciúmes e iniciado uma discussão antes dos disparos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime. (Com Clara Mariz, Mariana Costa e Melissa Souza)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro