Assine
overlay
Início Gerais
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

MG: homem filma mulher em banheiro de supermercado e é preso

Suspeito foi flagrado pela esposa da vítima e as duas o prenderam no banheiro até que a Polícia Militar chegasse. Caso aconteceu em Uberlândia

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
18/02/2026 16:06

compartilhe

SIGA
x
Homem filma mulher em banheiro de supermercado e é preso
Homem filma mulher em banheiro de supermercado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e é preso crédito: Divulgação/PMMG

Um homem foi preso em flagrante por filmar uma mulher no banheiro de um supermercado de Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (17/2). Ele foi enquadrado no crime de importunação sexual após invadir o banheiro feminino.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O comércio fica no Bairro Jardim Patrícia, região Oeste da cidade. O homem foi flagrado enquanto filmava uma mulher que usava uma das cabines. Foi a companheira da vítima que percebeu o suspeito em cima do vaso sanitário com a câmera do aparelho celular.

Leia Mais

Ele chegou a entrar em luta corporal com a mulher ao ser descoberto, na tentativa de fugir. O suspeito foi contido com a ajuda da vítima e trancado no banheiro até a chegada da Polícia Militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem fez ameaças, dizendo que havia anotado a placa do carro das mulheres e que voltaria ao local. Segundo a polícia, ele tem passagens por importunação sexual, além de registros por roubo e violência doméstica.

Tópicos relacionados:

importunacao-sexual minas-gerais pmmg triangulo-mineiro uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay