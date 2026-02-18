MG: homem filma mulher em banheiro de supermercado e é preso
Suspeito foi flagrado pela esposa da vítima e as duas o prenderam no banheiro até que a Polícia Militar chegasse. Caso aconteceu em Uberlândia
Um homem foi preso em flagrante por filmar uma mulher no banheiro de um supermercado de Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (17/2). Ele foi enquadrado no crime de importunação sexual após invadir o banheiro feminino.
O comércio fica no Bairro Jardim Patrícia, região Oeste da cidade. O homem foi flagrado enquanto filmava uma mulher que usava uma das cabines. Foi a companheira da vítima que percebeu o suspeito em cima do vaso sanitário com a câmera do aparelho celular.
Ele chegou a entrar em luta corporal com a mulher ao ser descoberto, na tentativa de fugir. O suspeito foi contido com a ajuda da vítima e trancado no banheiro até a chegada da Polícia Militar.
O homem fez ameaças, dizendo que havia anotado a placa do carro das mulheres e que voltaria ao local. Segundo a polícia, ele tem passagens por importunação sexual, além de registros por roubo e violência doméstica.