Incêndio em micro-ônibus assusta moradores da Região Centro-Sul de BH

Um incêndio em um micro-ônibus de uma linha suplementar de vilas e favelas assustou moradores da Região Centro-Sul de Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (18/2). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o coletivo pegou fogo quando trafegava pela Rua Assembleia, na Vila Monte São José, vizinha ao Bairro Cidade Jardim.

Ainda segundo o CBMMG, as chamas provenientes do micro-ônibus atingiram um carro de passeio e também um trailer, que estavam próximos. A rede elétrica também foi danificada pelo fogo. Não há registro de feridos.

As equipes do CBMMG conseguiram debelar o incêndio rapidamente. A ocorrência, porém, segue em andamento e os militares aguardam a chegada de técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), para restabelecer o fornecimento de eletricidade.

Moradores de bairros do entorno relataram, nas redes sociais, que ouviram um forte estrondo, semelhante a uma explosão. Também há registros de uma extensa coluna de fumaça, que podia ser vista a grande distância.