Homem faz buracos em duas lojas para furtar eletrônicos em Venda Nova

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 42 anos foi preso e 163 aparelhos eletrônicos foram recuperados após um furto a uma loja em Venda Nova, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (19/2). O crime aconteceu durante a madrugada em um estabelecimento localizado na Rua Padre Pedro Pinto.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um fato inusitado chamou a atenção dos funcionários ao início do expediente. Foi constatado um cenário incomum dentro do comércio: um buraco aberto na estrutura interna da loja, indicando a invasão do local.

De acordo com informações da corporação, o acesso ao lugar foi feito por meio de outras aberturas feitas em duas lojas vizinhas. Os outros estabelecimentos comercializam roupas.

No levantamento inicial, 163 aparelhos foram recuperados, entre caixas de som, videogames e celulares de marcas variadas. A loja ainda não estipulou o total de itens furtados e o prejuízo.

O gerente comercial do negócio, Alderson Amarente, contou que a movimentação foi percebida assim que os funcionários chegaram para abrir a loja, já no início do expediente.

"A loja estava com a parede arrombada e os aparelhos extraviados. A porta também estava quebrada, uma bagunça generalizada. Eles desligaram todo o sistema de câmeras e internet", disse. Ele ainda manifestou o temor de falência no local onde trabalha. "Quando um comerciante é vítima de um furto desse tamanho, às vezes, não tem potencial para se manter aberto", concluiu.

Após a constatação do furto, as equipes, com apoio do setor de inteligência do 49º Batalhão da Polícia Militar, iniciaram um rastreamento que resultou na localização do suspeito. O homem, que possui passagens anteriores por furto, roubo e tráfico de drogas, foi preso e os aparelhos furtados recuperados. A PM também informou que o suspeito estava preso até 19/12.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência segue em andamento. O caso será encaminhado para a Polícia Civil, responsável pela investigação.